Умер певец Тони Беннетт

Ему было 96 лет

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Американский эстрадный исполнитель Тони Беннетт умер в возрасте 96 лет. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press.

По его данным, певец ушел из жизни в Нью-Йорке. Причина смерти не называется, однако известно, что Беннетт с 2016 года страдал болезнью Альцгеймера. Агентство называет его "последним великим салонным певцом XX века".

Беннетт (настоящее имя Энтони Доминик Бенедетто) за свою карьеру записал 70 альбомов, в том числе I Left My Heart in San Francisco и The Art of Excellence, и продал более 50 млн пластинок по всему миру. В 2014 году выпустил совместный альбом Cheek to Cheek с поп-певицей Леди Гагой. В 2021 году состоялся релиз второй совместной пластинки Love for Sale, которая стала последней в карьере певца. Беннетт - лауреат 19 состязательных премий Grammy (1963-2022) и обладатель специальной награды Grammy за жизненные достижения (2001).