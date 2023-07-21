Международный кинофорум в Севастополе стартовал впервые сразу на двух летних площадках

Фильмы впервые разделены на несколько тематических секций

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 июля. /ТАСС/. Международный форум молодых кинематографистов "Глобальные ценности" в Севастополе стартовал впервые сразу на двух летних площадках кинотеатров города, передает корреспондент ТАСС. Форум открылся параллельными показами картин "Бриз" иранского режиссера Хамидреза Газеми и "Черноморские греки и их соседи" греческого режиссера Кирилла Карманова.

"Программа форума очень плотная. Из-за большого количества фильмов впервые показы будут идти параллельно на двух площадках. Мы открываем форум картинами из Ирана и Греции. Кроме того, мы приняли решение сделать показ именно на открытых площадках, чтобы как можно больше жителей и гостей города смогли приобщиться к кино", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что фильмы впервые разделены на несколько тематических секций. После показов состоится обсуждение. Картины посвящены проблемам глобализма, многополярного мира, национальной идентичности, патриотизма, а также семейным ценностям. Так, фильм "Бриз" рассказывает о гражданине Ирана, который вырос в Европе и после смерти родителей возвращается на родину, которая оказалась не такой, как он себе представлял.

В числе особенно интересных фильмов и документальная картина греческого режиссера Кирилла Карманова, которая рассказывает о потомственных греках, живущих на юге России. "Съемки проходили в Краснодарском крае. Греки чтят свою традицию и культуру, у них есть свои особые черты, но их быт и жизнь тесно связаны с Россией - они работают в туристической сфере, занимаются виноделием, бизнесом. Несмотря на политическую ситуацию в мире, они любят Россию и планируют дальше развивать собственное дело здесь", - рассказал ТАСС о фильме режиссер картины Кирилл Карманов, подчеркнув важность поднятия тем межнациональных отношений в кинематографе.

Международный форум молодых кинематографистов "Глобальные ценности" объединил молодых авторов кино из России, Греции, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Сенегала, Словакии, Узбекистана, Бельгии. Всего для показа в рамках трехдневного форума были отобраны 17 короткометражных фильмов, которые будут показаны на двух открытых площадках летних кинотеатров в Севастополе, а также в кинотеатре "Россия". Организаторы форума - компания "Иннопрактика" и продюсерский центр "ВГИК-дебют". Фильмы жители и гости города могут посмотреть бесплатно.