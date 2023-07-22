Зрителям, в частности, объяснят принцип работы разрядов, сгенерированных катушкой Тесла

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. На Московском урбанистическом форуме в "Лужниках" пройдет "Тесла-шоу", программа будет проходить ежедневно с 1 августа по 10 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Для гостей Московского урбанистического форума в олимпийском комплексе "Лужники" подготовили зрелищное "Тесла-шоу". Научно-развлекательная программа для детей и взрослых будет проходить ежедневно с 1 августа по 10 сентября. Зрителям объяснят принцип работы разрядов, сгенерированных катушкой Тесла, покажут, как при помощи поваренной соли окрасить разряд в ярко-желтый цвет, а также помогут самостоятельно провести эксперимент - зажечь разноцветные лампы без проводов", - говорится в сообщении.

Разряды-стримеры, сгенерированные катушкой Тесла, представляют собой явление, которое можно наблюдать в природе во время грозы. В отличие от грозовой, молния на Тесла-шоу безопасна, так как для ее создания используется ток высокой частоты. Молнию можно ловить с помощью специальной перчатки и управлять ею при помощи музыки.

Также специалисты ПАО "Россети Московский регион" воссоздадут и продемонстрируют другие физические явления. Посетители узнают, что такое плазменные шары, откуда в них появляется заряд, от чего зависят его форма и цвет. Гостям расскажут о передаче энергии на расстояние без проводов и ответят на вопрос, можно ли сделать бенгальский огонь из проволоки.

XII Московский урбанистический форум пройдет на четырех крупнейших площадках города. Помимо "Лужников", это парк "Зарядье", Центральный выставочный зал "Манеж" и Гостиный Двор. Форум станет самым масштабным за всю свою историю.