В Калининграде начался фестиваль "Бахослужение"

На открытии прозвучало произведение "Магнификат" в исполнении Большого хора

КАЛИНИНГРАД, 22 июля. /ТАСС/. Академический большой хор "Мастера хорового пения" открыл в субботу XXII Международный музыкальный фестиваль "Бахослужение" в Калининграде. В исполнении прославленного коллектива прозвучали духовные сочинения великого немецкого композитора и органиста Иоганна Баха, а также его уникальное произведение "Магнификат", сообщила ТАСС Дарья Садченко - руководитель пресс-службы областной филармонии, выступающей организатором фестиваля.

"Концерт знаменитого Академического большого хора под руководством народного артиста России профессора Льва Конторовича стал открытием для многих слушателей. В первом отделении концерта в уникальной акустике зала исторического здания филармонии а капелла прозвучали самые известные духовные произведения Баха: мотеты "Иисус, моя радость", "Хвалите Господа все народы", а также знаменитая "Аве Мария". Мощным завершающим аккордом всего концерта стал написанный ровно 300 лет назад великим мастером эпохи барокко "Магнификат" - крупное вокально-инструментальное произведение на слова евангельской молитвы "Величит душа моя Господа" для пяти солистов, пятиголосного хора, оркестра, клавесина и органа", - рассказала она.

По словам Садченко, партию трубы пикколо исполнил специально приглашенный солист Государственного академического симфонического оркестра России имени Е. Ф. Светланова, калининградец Александр Лебедев.

Программа фестиваля

Праздник музыки на "Бахослужении" продлится до 28 июля - дня памяти Баха. В этом году в фестивале принимают участие солисты и коллективы из России, Японии и Италии. "Под сводами концертного зала филармонии будет звучать музыка барокко, инструментальные и вокальные шедевры самого Баха, его современников и последователей, а также джаз, современные интерпретации мирового музыкального наследия", - сказала собеседница агентства.

Уже в воскресенье запланирована концертная программа "Бах, джаз и "Лунная соната". В этот вечер барочная музыка Баха и самое популярное произведение Людвига ван Бетховена "Лунная соната" будут соседствовать с современными джазовыми и поп-пьесами в духе Баха. Произведения исполнит впервые в Калининградской филармонии штатный органист Томской государственной филармонии лауреат международных конкурсов, музыковед Дмитрий Ушаков.

"Вселенную Иоганна Себастьяна Баха представит на фестивале лауреат международных конкурсов, японская органистка, много лет представляющая Калининградскую филармонию Хироко Иноуэ. В ее исполнении прозвучат хоральные прелюдии из "Органной мессы", в числе которых "Прославлен в вышних только Бог", "Отец наш, что на небесах" и другие. Концерты Хироко пользуются неизменным успехом у калининградцев и гостей города", - отметила Садченко.

Среди прочего на фестивале можно будет услышать звучание органа в оригинальных ансамблях: с тремя саксофонами и роялем. Перед публикой предстанет ведущий российский саксофонист-виртуоз, первый в мировой истории русский победитель самого престижного конкурса саксофонистов - Международного конкурса им. Адольфа Сакса Сергей Колесов. Музыкальную компанию на концерте ему составят лауреаты международных конкурсов органистка Мария Гаврилюк и пианистка Анна Ушакова.

В день памяти Баха фестиваль завершится гала-концертом "Поклонение Баху" с участием музыкантов и солистов Калининградской филармонии, а также специальных гостей "Бахослужения" Любови Стучевской из Италии и москвички Светланы Кобыляцкой.

О фестивале

Фестиваль "Бахослужение" проходит с 2000 года в Калининградской филармонии, где 40 лет назад установили уникальный акустический орган на 3 600 труб. Он появился во многом благодаря народному артисту России лауреату Государственной премии РФ, признанному интерпретатору Иоганна Баха Гарри Гродбергу. Ему принадлежала и идея проведения калининградского "Бахослужения", мероприятие приурочено ко дню памяти композитора 28 июля. В 2023 году фестиваль организован при поддержке Министерства культуры РФ (программа "Всероссийские филармонические сезоны") и Министерства по культуре и туризму Калининградской области.