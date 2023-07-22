В Великом Устюге открыли колокольню Никольской церкви впервые за 20 лет после реставрации

Внутри нее оформили фотовыставку, посвященную истории реставрации памятников архитектуры города

ТАСС, 22 июля. Колокольня церкви Николая Чудотворца в Великом Устюге открылась в субботу для посетителей впервые за 20 лет после реставрации, рассказала ТАСС заместитель директора Великоустюгского музея-заповедника Анастасия Близнюк.

"Колокольня действительно была закрыта более 20 лет, проводились реставрационные работы, заказчиком которых выступил комитет по охране объектов культурного наследия Вологодской области. Но все это время работала колокольня Успенского собора, она более высокая и расположена в самом центре города, вторую не считали нужным открывать. Но тут решили, что именно в праздник Дня города, когда так много мероприятий вокруг Никольской церкви, важно довести работы до ума и открыть колокольню", - рассказала ТАСС замдиректора музея.

У колокольни, как и у Никольской церкви, интересная расколеровка: каждый рельеф стены отмечен темно-серным, почти черным цветом. "Черное по белому - это практически нигде не встречается, только в Великом Устюге. <...> С колокольни открываются прекрасные виды на речные просторы, реку Сухону, Троице-Гледенский монастырь, храмы Дымковской слободы, на площадь Ленина, бывшую Торговую, где будут проходить праздничные мероприятия", - отметила Близнюк.

Внутри колокольни оформлена фотовыставка, посвященная истории реставрации памятников архитектуры Великого Устюга. По завершении празднования Дня города колокольню временно закроют для подготовки постоянной экскурсии.

О городе

Великий Устюг - это город-музей под открытым небом, который в XVI-XVII веках был крупнейшим торговым центром Севера Руси. В XVI веке торговое значение Устюга настолько возросло, что царь Иван Грозный включил его в число опричных городов, дававших деньги на государев "обиход". В этот период за Устюгом утвердился титул Великий. Одновременно развивались кустарные производства, а также художественные промыслы, многие из которых сохранились до наших дней. Город сохранил свою уникальность, храмы, усадьбы, поэтому был включен в список исторических городов России, сохранивших свое историко-культурное наследие. В Великом Устюге и окрестностях расположены 146 объектов культурного наследия. До наших дней сохранилось 28 храмов XVII-XVIII веков.