В РФ стартовало народное голосование литературной премии в области медицины "Здравомыслие"

Оно продлится до 18 сентября

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Народное голосование литературной премии в области медицины "Здравомыслие" началось в России, оно продлится до 18 сентября. Об этом сообщили ТАСС организаторы.

"Народное голосование стартует <...> 24 июля и продлится до 18 сентября 2023 года. Определить, кто из претендентов войдет в шорт-лист премии, может любой пользователь на сайте premiya.doc-tv.ru. Цель премии остается неизменной - содействие врачебной практике, популяризация основ медицины и здорового образа жизни, поддержка авторов, пишущих на тему медицины и здоровья", - говорится в сообщении.

Учредителями премии являются Министерство здравоохранения РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, телеканал "Доктор" и компания "Технологии доверия". В этом году "Здравомыслие" проходит в пятый раз. "В юбилейном году организаторы получили рекордное с момента запуска премии число заявок на участие - <...> 236 заявок. В состав совета входят представители медицинского сообщества, средств массовой информации и издательств. Эксперты оценили номинантов на соответствие заявленным критериям и задачам премии. Книги, прошедшие второй этап, допущены для участия в народном голосовании", - отметили организаторы.

По итогам голосования будут определены по три претендента на победу в каждой из трех номинаций: "Рецепт здоровья" - популярные книги о здоровье и здоровом образе жизни на основе личного или профессионального опыта, рассчитанные на массовую аудиторию; "Шаг вперед" - книги об истории медицинской науки, ее возможностях и открытиях, основанные на доказательной медицине и "Эскулап" - мемуары и биографии врачей. Также предусмотрена специальная номинация "Лучшая идея книги" - для специалистов и блогеров, которые пропагандируют здоровый образ жизни и выступают с идеями новых книг. Автор лучшей идеи получит возможность опубликовать книгу.

"Мы продолжаем призывать читать хорошие книги о здоровье и медицине. В этом году экспертный совет премии был строг, как никогда, исключив из конкурса несколько десятков поданных заявок, которые не отвечали критериям качественной научно-популярной литературы. Однако допущенные к народному голосованию книги действительно стоит прочитать", - сообщила главный редактор телеканала "Доктор" Эвелина Закамская, слова которой приводят организаторы.

Не позднее 16 октября жюри, в состав которого вошли журналисты, представители профессионального медицинского сообщества и общественные деятели, определят победителей премии.