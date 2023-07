В Москве пройдут гастроли Театра балета Бориса Эйфмана

Зрителям покажут литературно-хореографическую тетралогию со спектаклями по русской классике

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана во вторник начинает гастроли на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России, где с 25 по 30 июля покажет цикл спектаклей по русской классике, сообщила пресс-служба театра.

"Зрители столицы увидят уникальную тетралогию "Иное пространство слова", включающую знаменитые спектакли по шедеврам русской классической литературы: "Чайка. Балетная история", "Евгений Онегин", "По ту сторону греха" и "Анна Каренина", - говорится в сообщении.

Показы откроет хореографическая интерпретация пьесы Антона Чехова на музыку Сергея Рахманинова и Александра Ситковецкого - "Чайка. Балетная история", мировая премьера которой состоялась в феврале 2022 года в Санкт-Петербурге. "Действие в нашем спектакле перенесено из усадьбы в репетиционный зал, где экспериментатор Треплев, одержимый поиском новых танцевальных форм, противостоит успешному хореографу Тригорину, ставящему свою версию "Лебединого озера", а юная артистка Заречная соперничает с властной примой Аркадиной", - привели в пресс-службе слова Эйфмана. Московские зрители увидят балет 25 и 26 июля.

Продолжит тетралогию 27 июля спектакль "Евгений Онегин" на музыку Чайковского и Ситковецкого, премьера которого состоялась в 2009 году. Как отмечают в театре, спектакль соединяет классику и современность, а герои Александра Пушкина превращены в знаковых персонажей нашего времени. Постановка в 2010 году получила премию "Золотой софит" как лучший балетный спектакль. Ведущий солист театра Олег Габышев, который исполняет партию Онегина, был награжден "Софитом" за лучшую мужскую роль в балете.

Спектакль "По ту сторону греха" труппа покажет 28 июля. Это хореографическая трактовка "Братьев Карамазовых" Достоевского на музыку Рахманинова, Вагнера и Мусоргского. Премьера датирована 2013 годом. Эйфман создал спектакль, переработав свою постановку "Карамазовы" 1995 года.

Завершит серию показов 29 и 30 июля балет "Анна Каренина" по роману Льва Толстого на музыку Чайковского. Балет поставлен в 2005 году и отмечен престижными театральными премиями.

Гастроли состоятся в рамках открытого фестиваля искусств "Черешневый лес". Ими Театр балета Эйфмана завершит свой 46-й сезон.

Творческому партнерству труппы с "Черешневым лесом" уже 11 лет. В 2012-2022 годах в рамках фестиваля театр представил в Москве спектакли "Роден, ее вечный идол", "По ту сторону греха", "Реквием", "Up & Down", "Чайковский. Pro et Contra", "Русский Гамлет" (новая хореографическая версия), "Эффект Пигмалиона", "Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана", "Чайка. Балетная история".