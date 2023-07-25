Оркестр из Таиланда познакомит посетителей "Спасской башни" с музыкой и культурой страны

В состав оркестра входят 50 человек

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Оркестр Бенчаматепутит Пхетчабур из Таиланда примет участие в XVI Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня". Об этом сообщили ТАСС в дирекции фестиваля.

"Оркестр Бенчаматепутит Пхетчабур представит Королевство Таиланд на XVI Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", который пройдет с 26 августа по 3 сентября этого года на Красной площади в Москве", - отметили организаторы.

Как уточнили в дирекции, коллектив подготовил для посетителей "Спасской башни" шоу, которое познакомит не только с музыкой, но и с обычаями, а также культурой Таиланда.

Оркестр Бенчаматепутит Пхетчабур был основан в 1972 году. Он является победителем государственных и международных конкурсов. В частности коллектив принимал участие в Международном конкурсе марширующих оркестров, где стал победителем в номинации "Лучший марширующий оркестр", а в 2022 году впервые принял участие в Музыкальном конкурсе Валая Алонгкорн в провинции Патхумтхани.

Сейчас в состав оркестра входят 50 человек. С 2019 года коллектив развивается под управлением директора школы Бенчаматепутит Грайрата Савандина и руководителя оркестра Ватхапона Вутти.

16-й Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в 2023 году с 26 августа по 3 сентября на Красной площади в Москве в соответствии с поручением президента Владимира Путина под патронатом Общественного совета при поддержке Минобороны России, МИД РФ и правительства Москвы, представляемого департаментом культуры столицы. ТАСС - официальное информагентство фестиваля.