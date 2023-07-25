"Роскино" отметило интерес к знакомству с африканским кино среди зрителей в России

Организация планирует показать на фестивале "Африка. Вместе в будущее" пять фильмов из ЮАР, Анголы, Кении и Танзании, сообщила врио главы "Роскино" Екатерина Наумова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Российские зрители проявляют большой интерес к знакомству с кинематографом африканского континента. Такое мнение выразила врио генерального директора "Роскино" Екатерина Наумова, выступая на открытии Дней африканской культуры и кино в рамках фестиваля "Африка. Вместе в будущее".

"Роскино" является партнером этого культурно-просветительского фестиваля и покажет в Петербурге пять фильмов из ЮАР, Анголы, Кении и Танзании. "Как мы видим, спрос на знакомство с современным африканским кинематографом у зрителя в России огромный. Мы надеемся, что программа, которую мы вместе с коллегами создали, понравится публике", - сказала Наумова.

Фестиваль открыла российская премьера картины "Омен" бельгийского рэпера Балоджи родом из Конго. Эта картина получила приз на Каннском кинофестивале 2023 года. Также в программу первого дня вошли показ ленты "Ночь королей" Филиппа Лакота, премьера которой состоялась на Венецианском киносмотре, и открытие фотовыставки "Африканская мечта", объединившей фотографов разных поколений и жанров. В экспозиции, разместившейся в одном из павильонов "Ленфильма", представлены кадры дикой природы Африки, абстрактные композиции, серия документальных портретов и фотоработы, в которых отражена яркая мода современной Африки.

"Самобытная культура народов Африки является отражением удивительных красот природы, уникальных традиций и богатой истории африканского континента. Благодаря разноплановой программе, включающей концерты, кинопоказы, мастер-классы и круглые столы, гости фестиваля получат прекрасную возможность окунуться в культурное многообразие Африки", - отмечается в обращении министра культуры РФ Ольги Любимовой к гостям и организаторам фестиваля, которое было озвучено на открытии. Глава министерства выразила уверенность, что фестиваль подарит яркие эмоции жителям Петербурга и участникам второго саммита и экономического и гуманитарного форума Россия - Африка, а также гостям из России и африканских стран.

По словам директора департамента кинематографии Сенегала Жермена Коли, фестиваль позволяет создать диалог между Россией и африканским континентом. "Один из фильмов, которые вы увидите, - "Атлантика". Этот фильм, снятый в Сенегале, поможет вам лучше понять, как живет Сенегал. Я рад, что две страны сегодня могут встретиться в диалоге и лучше узнать друг друга", - сказал он. Коли также отметил, что история сенегальского кино связана с Россией, так как режиссер Усман Сембен, который считается основателем кинематографа этой страны, в своем время учился в Москве. "В этом году ему исполнилось бы 100 лет. Россия сыграла огромную роль в его формировании как специалиста, который оставил наследие, известное по всему миру", - добавил он.

Генеральный директор киностудии "Ленфильм" Федор Щербаков в свою очередь выразил надежду, что у российских кинематографистов будет много различных коллабораций с африканскими коллегами.

О фестивале

Фестиваль "Африка. Вместе в будущее" будет проходить по 30 июля, в Санкт-Петербурге его площадками являются киностудия "Ленфильм" и кинотеатр "Аврора", в Москве - кинотеатр "Иллюзион". 26 июля в Петербурге запланирован вечер африканской поэзии, также в программе - творческие встречи, показы документальных картин об Африке и - для самых юных зрителей - любимых мультфильмов об этом континенте ("Катерок", "Как львенок и черепаха песню пели" и других). Вход на все мероприятия фестиваля бесплатный, по регистрации на сайте события.

Культурно-просветительский фестиваль "Африка. Вместе в будущее" организован при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры Сенегала, посольства Сенегала в РФ, Фонда Росконгресс. Среди партнеров фестиваля - киностудия "Ленфильм", "Роскино", "Росконцерт" и Госфильмофонд.