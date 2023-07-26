Худрук балета Большого театра рассказал о гастролях в Китае

По словам Махара Вазиева, китайский балет сделал огромный рывок до мирового уровня

ПЕКИН, 26 июля. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Китайский балет достиг мирового уровня, сделав за последние годы колоссальный рывок. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил художественный руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев.

"У них замечательный балет, они сделали колоссальный рывок. Сегодня китайский балет у меня абсолютно идентифицируется с балетом мирового уровня, - сказал Вазиев. - Мы их с удовольствием пригласим, и я надеюсь, что они приедут и тоже выступят в Большом театре".

Он рассказал, что Большой театр иногда приглашает иностранных солистов выступить с российской балетной труппой в Москве. "Я не исключаю, что мы можем пригласить наших китайских друзей, какую-то пару, чтобы они поучаствовали в спектакле в Москве. Я думал об этом", - добавил Вазиев.

Во вторник вечером российские артисты балета начала гастроли в Пекине с гала-представления, продемонстрировав на сцене Национального центра исполнительских искусств мировые шедевры классической хореографии. Они исполнили па-де-де из балетов "Талисман", "Спящая красавица", "Пламя Парижа", "Лебединое озеро" и "Эсмеральда". Также зрители увидели хореографические миниатюры "Весенние воды" и "Умирающий лебедь", "Большое классическое па-де-де", фрагменты из балетов "Ромео и Джульетта", "Спартак" и "Дон Кихот". Выступления прошли в сопровождении симфонического оркестра Национального балета Китая. Им руководил маэстро Павел Клиничев.

Балетная труппа Большого театра 22 июля отправилась на гастроли в КНР. Выступления российского коллектива пройдут в Пекине с 25 по 30 июля. Театр возвращается с гастролями в Китай после пятилетнего перерыва. Для выступления российским танцовщикам предоставлен рассчитанный на 2 400 зрителей оперный зал Национального центра исполнительских искусств в Пекине.

Гастроли Большого театра в Китае

За последние два десятилетия Большой театр неоднократно выступал в Китае. В 2001 году в Шанхае и Пекине местные любители театра смогли увидеть "Лебединое озеро". В 2006 году артисты оперы, балета и оркестр Большого театра дали два концерта в честь открытия Года России в Китае.

В 2010 году в гастролях приняли участие все творческие коллективы театра. Было дано 10 представлений, включая оперу "Евгений Онегин", балеты "Дочь фараона" и "Дон Кихот". В 2015 году состоялись полномасштабные гастроли оперы, балета и оркестра в Гонконге, прошедшие в рамках Гонконгского фестиваля искусств.

В 2018 году российский театр принял участие в праздновании 20-летия Большого театра Шанхая. В честь этого события были даны три представления оперы "Царская невеста". Спустя несколько дней российские артисты трижды показали в Пекине балеты "Корсар" и "Пламя Парижа".