Путин направил приветствие участникам фестиваля "Херсонес"

Президент России выразил уверенность, что фестиваль пройдет с успехом и оставит добрые, незабываемые впечатления

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям VII Международного фестиваля оперы и балета "Херсонес" в Севастополе. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Искренне рад, что ваш замечательный проект с каждым годом набирает творческую силу и по праву считается одним из самых ярких, значимых событий в культурной жизни не только города Севастополя и Республики Крым, но и всей страны. Он традиционно славится звездным составом участников, восхищает зрителей богатой концертной программой, дарит им возможность в полной мере ощутить особую атмосферу и энергетику уникальных исторических ландшафтов, познакомиться с классикой балетного и театрального искусства, насладиться прекрасной музыкой", - говорится в сообщении.

Глава государства выразил уверенность, что фестиваль пройдет с успехом и оставит добрые, незабываемые впечатления.

Фестиваль проходит с 26 июля по 13 августа на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический".