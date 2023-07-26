26 июля, 17:46,
обновлено 26 июля, 17:59

Умерла певица Шинейд О’Коннор

Rob Ball/ Redferns via Getty Images
Шинейд О’Коннор
© Rob Ball/ Redferns via Getty Images

Ей было 56 лет, передает The Irish Times

ТАСС, 26 июля. Ирландская певица и композитор Шинейд О'Коннор умерла на 57-м году жизни. Об этом сообщила газета The Irish Times. Другие подробности издание не приводит.

В 2017 году исполнительница "официально сменила" свое имя на Магду Давитт. Годом позже певица объявила о том, что приняла ислам и теперь ее зовут Шухада. Тогда рок-звезда, страдавшая психическим заболеванием и предпринявшая в 1990-х годах несколько попыток самоубийства, распространила свои фото в хиджабе.

В 1990 году О'Коннор получила премию Grammy за альбом I Do Not Want What I Haven't Got. 

Теги:
Ирландия
© Информационное агентство ТАСС
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