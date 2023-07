Arctic Monkeys номинировали на британскую премию Mercury Prize

Согласно заявлению организаторов конкурса, церемония вручения награды пройдет 7 сентября

ЛОНДОН, 27 июля. /ТАСС/. Альбом The Car (2022) Arctic Monkeys занял верхнюю строчку в шорт-листе британской премии Mercury Prize. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

В заявлении организаторов также отмечается, что церемония вручения награды пройдет 7 сентября на лондонской концертной площадке Eventium Apollo. В ходе мероприятия на сцене выступят исполнители и коллективы, попавшие в список номинантов, среди которых значатся Ezra Collective, Fred again, Shygirl и Young Fathers. Премия вручается ежегодно за лучший альбом, написанный британскими и ирландскими исполнителями, а шорт-лист формирует независимое жюри. Вещательная корпорация Би-би-си уточняет, что Arctic Monkeys ранее за свою 21-летнюю историю существования попадали в список номинантов Mercury Prize пять раз, однако выиграли ее лишь единожды - в 2006 году за дебютную пластинку Whatever People Say I Am, That's What I'm Not.

Arctic Monkeys - британская рок-группа, образованная в Шеффилде в 2002 году. Один из первых музыкальных коллективов, добившихся популярности через интернет. Лауреат семи премий Brit Awards, трижды обладатель звания "лучшей британской группы". Записи Arctic Monkeys трижды признавались "британскими альбомами года".

Mercury Prize была учреждена в 1992 году британскими Ассоциацией производителей фонограмм и Ассоциацией дистрибьюторов музыкальной продукции в качестве альтернативы другой популярной музыкальной премии - Brit Awards. За время существования конкурса его лауреатами становились такие музыкальные коллективы и исполнители, как Franz Ferdinand, Arctic Monkeys, Portishead, Pulp, Klaxons, Primal Scream и Пи Джей Харви.