В Петербурге пройдет фестиваль "Глобальные ценности"

В нем примут участие артисты из пяти стран Африки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Артисты из пяти африканских стран - Нигерии, Мозамбика, Уганды, Буркина-Фасо и Сенегала - приглашены к участию в фестивале "Глобальные ценности", который откроется в Александринском театре как одно из культурных событий саммита Россия - Африка. Этот двухдневный фестиваль станет кульминацией хореографической сессии Школы Иннопрактики.

"Особый акцент сделан на исследовании взаимодействия между российской культурой и творческим мышлением представителей стран африканского континента. Диалог двух совершенно разных, на первый взгляд, цивилизаций не просто возможен, но и очень перспективен в художественном отношении. Это подтверждает опыт прошлых хореографических сессий, в ходе которых постановки с африканскими танцовщиками отмечались экспертами и зрителями в числе наиболее интересных и вдохновляющих", - рассказали в пресс-службе Школы Иннопрактики.

В фестивальную программу включены новые работы отечественных и зарубежных балетмейстеров, созданные во время хореографической сессии Школы Иннопрактики. Авторами номеров выступят хореографы Ге Пенг (Китай), Боян Мицев (Северная Македония), Сян Сюй (США/Китай), Балаж Бараньяи (Венгрия), а также их российские коллеги Виктория Арчая, Константин Кейхель, Дарья Вергизова и Софья Гайдукова.

Народный артист России Борис Эйфман покажет на фестивале мировую премьеру одноактного балета "Мой Иерусалим". Его исполнят солисты Санкт-Петербургского академического театра балета Бориса Эйфмана и воспитанники Академии танца Бориса Эйфмана. Ключевой идеей спектакля стало утверждение возможности преодоления любых конфликтов с помощью универсальных ценностей, близких всем народам мира. Балет поставлен на фрагменты из произведений Вольфганга Амадея Моцарта, Сергея Рахманинова, Филипа Гласса, а также на христианскую, мусульманскую, еврейскую религиозную и этническую музыку и техно-композиции.

Международный просветительский проект Школа Иннопрактики был запущен в 2020 году для знакомства иностранных студентов творческих вузов с Россией. Он способствует межкультурному диалогу представителей разных стран, художественных взглядов и эстетических традиций. Студенты из ведущих мировых творческих вузов проходят обучение в художественном, театральном, музыкальном и хореографическом направлениях. За все время работы школы обучение уже прошли более 130 человек со всего мира.