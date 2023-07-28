В Казахстане после почти 20-летнего перерыва открылся музыкальный фестиваль "Голос Азии"

Он будет проходить в течение трех дней

АЛМА-АТА, 28 июля. /ТАСС/. Трехдневный музыкальный фестиваль "Голос Азии" после 19-летнего перерыва открылся на высокогорном катке Медео в окрестностях Алма-Аты. Трансляцию торжественной церемонии ведет казахстанский телеканал Jibek Joly TV.

Ранее генеральный продюсер фестиваля Арманжан Байтасов сообщал, что в первый день основными участниками фестиваля станут казахстанские исполнители, а в третий день выступят группа "Ялла" и Юлдуз Усманова. По словам Байтасова, в отличие от предыдущих лет, в этом году не будет проводиться традиционный международный конкурс исполнителей.

Впервые "Голос Азии" состоялся в 1990 году. До 2004 года в фестивале приняли участие свыше 100 исполнителей, среди них Патрисия Каас, Тото Кутуньо, Boney M, Алла Пугачева, София Ротару, Роза Рымбаева, Валерий Леонтьев, группы "Ялла" и "А-Студио".