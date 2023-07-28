Заммэра Праги рекомендовал отменить запланированный на октябрь концерт Нетребко

По словам Иржи Поспишила, рекомендация последовала после консультаций с украинским посольством

ПРАГА, 28 июля. /ТАСС/. Заместитель мэра Праги Иржи Поспишил рекомендовал администрации Общественного дома, в котором расположена концертная сцена, отменить запланированный на 16 октября концерт российской оперной певицы Анны Нетребко. Об этом сообщило информационное агентство CTK.

По словам Поспишила, которые приводит агентство, рекомендация последовала после консультаций с украинским посольством, в ходе которых его "проинформировали" о нахождении Нетребко в санкционных списках Киева.

Кроме того, заммэра подчеркнул, что вышеуказанная рекомендация была составлена на инициативной основе без какого-либо давления украинской стороной.

"Нам ничего [представители украинского посольства] не диктуют, а только сообщают свое мнение", - заявил Поспишил.

Между тем, как сказал он, выданная Общественному дому рекомендация еще не означает, что концерт Нетребко не состоится. Обсуждение возможности его проведения продолжится. Окончательное решение остается за администрацией концертной сцены.

На концерт Нетребко, согласно администрации Общественного дома, продано уже 80% билетов. Если он не состоится, его организаторы и певица потребуют выплату компенсации. СМИ проинформировали ранее об отмене ее запланированного выступления в Метрополитен-опере в Нью-Йорке и выплате ей в связи с этим компенсации в $200 тыс. Последний раз она выступала в Праге в декабре 2021 года.