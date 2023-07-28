Большой театр представил в Пекине балет "Дон Кихот"

Представление прошло в сопровождении симфонического оркестра Национального балета Китая

ПЕКИН, 28 июля. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Балетная труппа Большого театра под руководством Махара Вазиева представила зрителям Национального центра исполнительских искусств в Пекине первую постановку "Дон Кихот" в рамках июльских гастролей в КНР, передает корреспондент ТАСС.

Зрители сопровождали аплодисментами сложные технические элементы, которые исполняли танцовщики. При этом самые громкие овации достались дуэту примы Элеоноры Севенард и премьера Игоря Цвирко. "Здесь зрители реагируют на все, что мы делаем. Обычно нам аплодируют, когда музыкальный номер заканчивается и мы идем на поклон. А в Китае реагирует буквально на каждый элемент. Так ты понимаешь, что сложность исполненного пируэта сразу оценили", - сказала в беседе с корреспондентом ТАСС Севенард. По ее словам, такая реакция характерна для публики, которая разбирается в искусстве балета - "для понимающего и насмотренного зрителя". Прима рассказала, что в КНР у артистов балета Большого театра есть много поклонников. "Когда мы выходим на улицу после спектакля, они нас ждут и даже дарят какие-то маленькие сувениры, говорят, что очень рады нашему возвращению", - сказала она.

"Мы привезли красочный, динамичный и легкий для просмотра спектакль, нашу московскую визитную карточку", - сказал Цвирко про балет "Дон Кихот". Он отметил, что уже с первых выходов на гала-концертах, которые прошли еще до "Дон Кихота", было понятно, что зал крайне тепло встречает российских артистов балета. "Будь то экстра-прыжки или какие-то игровые моменты, здесь публика реагирует ярко и натурально, поэтому это был интересный обмен энергией артистов с залом", - сказал исполнитель роли Базиля.

Балетная постановка в трех действиях основана на любовной истории цирюльника Базиля и молодой Китри, дочери трактирщика Лоренцо. Отец желает выдать ее замуж за дворянина Гамаша и выступает против свадьбы с простолюдином. Дон Кихот обвиняет Лоренцо в жестокосердии и заставляет его согласиться на брак дочери с цирюльником. В итоге Китри и Базилю позволяют сыграть свадьбу, и на финальном торжестве все чествуют доблестного рыцаря и его верного оруженосца Санчо Пансу.

Представление прошло в сопровождении симфонического оркестра Национального балета Китая. Им руководил маэстро Павел Клиничев.

Балетная труппа Большого театра 22 июля отправилась на гастроли в КНР. Выступления российского коллектива проходят в Пекине с 25 по 30 июля. Театр вернулся с гастролями в Китай после пятилетнего перерыва. Для выступления российским танцовщикам предоставлен рассчитанный на 2,4 тыс. зрителей оперный зал Национального центра исполнительских искусств в Пекине.

Гастроли Большого театра в Китае

За последние два десятилетия Большой театр неоднократно выступал в Китае. В 2001 году в Шанхае и Пекине местные любители театра смогли увидеть "Лебединое озеро". В 2006 году артисты оперы, балета и оркестр Большого театра дали два концерта в честь открытия Года России в Китае.

В 2010 году в гастролях приняли участие все творческие коллективы театра. Было дано 10 представлений, включая оперу "Евгений Онегин", балеты "Дочь фараона" и "Дон Кихот". В 2015 году состоялись полномасштабные гастроли оперы, балета и оркестра в Гонконге, прошедшие в рамках Гонконгского фестиваля искусств.

В 2018 году российский театр принял участие в праздновании 20-летия Большого театра Шанхая. В честь этого события были даны три представления оперы "Царская невеста". Спустя несколько дней российские артисты трижды показали в Пекине балеты "Корсар" и "Пламя Парижа".