Курорт "Роза Хутор" впервые принял фестиваль актуального научного кино "ФАНК Уикенд"

Зрителям представят четыре фильма о научных исследованиях и открытиях, выдающихся ученых, психологии человека и развитии технологий

СОЧИ, 28 июля. /ТАСС/. Горный курорт "Роза Хутор" в пятницу впервые стал площадкой фестиваля актуального научного кино "ФАНК Уикенд", на котором представят четыре лучших отечественных и зарубежных фильма о научных исследованиях и открытиях, выдающихся ученых, психологии человека и развитии технологий. Эксперимент призван разрушить стереотип о нежелании зрителя думать и анализировать во время отдыха.

"Сегодня впервые открыли на "Роза Хутор" фестиваль актуального научного кино "ФАНК Уикенд". Мы привезли <…> четыре картины, две из них - российские премьеры, и после показов будут организованы дискуссии зрителей с экспертами. "Роза Хутор" интересно использовать новые форматы, объединять единомышленников. <…> Такой формат - фестиваль научного кино на курорте, куда люди приезжают отдыхать, <…> - разрушение стереотипа о том, что люди на отдыхе якобы не хотят думать, а только загорать и купаться", - сказала журналистам на открытии фестиваля программный директор "ФАНК", член экспертного совета по неигровому кино Минкультуры РФ, куратор инициативы "Наука как искусство" в рамках Десятилетия науки и технологий Ирина Белых.

По словам Белых, организаторам фестиваля, который с 2016 года проходит под эгидой Министерства культуры РФ в разных регионах страны, за семь лет уже удалось разрушить стереотип, что научное кино - это скучно. В Москве он собирает полные залы в больших кинотеатрах. Ранее по традиции фестивальный сезон научного кино открывался именно в столице России в сентябре, в этом же году он начался в Сочи. После показов в Москве с 15 по 30 сентября он пройдет более чем в 200 российских городах, а также в небольших населенных пунктах.

В ходе фестиваля впервые покажут картины "Производя счастье" Жана-Кристофа Рибо (2022, Франция) и "Незваные гости" Давида Кройера (2023, Дания). Также пройдет премьера фильма "Меня приводит в движение свет" Светланы Быченко (2022, Россия) и альманаха Лаборатории научного кино "ФАНК" "16 способов изменить мир" (2022, Россия). Каждый просмотр будут завершать научные дискуссии, для участия в которых в качестве экспертов приглашены ведущие российские ученые и создатели кино, рассказали в пресс-службе курорта.

"ФАНК Уикенд" на курорте "Роза Хутор" проходит при поддержке Росбанка, партнерском участии Лаборатории блокчейн-технологий ChainLab научного центра "Идея" и горного лектория клуба "Спорт-Марафон", на площадке которого и пройдут все кинопоказы. Фестиваль входит в утвержденный Минкультуры России перечень проводимых на территории РФ международных кинофестивалей на 2023 год.