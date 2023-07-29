В Петербурге пройдет международный фестиваль короткометражного кино об истории России

Также запланировано проведение специальных мастер-классов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Международный фестиваль короткометражного кино "Время вспомнить" пройдет в музейно-выставочном центре "Россия - моя история" в Петербурге с 29 по 30 июля. Об этом журналистам сообщила пресс-служба организаторов фестиваля.

"29 и 30 июля 2023 года в музейно-выставочном центре "Россия - моя история" впервые состоится Международный кинофестиваль короткометражного кино "Время вспомнить". Соорганизатором кинофестиваля выступит Российское общество "Знание", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, на протяжении двух дней гости фестиваля смогут не только увидеть игровое и документальное кино об истории нашего государства, но и поучаствовать в специальных мастер-классах, которые для них проведут авторы фестивальных работ, а также приглашенные эксперты в деле кинопроизводства. Среди них: радиоведущая Евгения Глюкк, сценарист и кинорежиссер Александра Богучарская, кинорежиссер и музыкант Константин Колодяжный и другие. Первый день фестиваля будет посвящен документальным кинолентам, второй - игровым. Всего зрители смогут оценить более 30 картин с хронометражем от получаса до нескольких минут. Помимо этого, всех собравшихся ждет культурная программа от партнеров фестиваля - Китайского культурного центра.

"Россия - моя история" - мультимедийный комплекс, в котором представлена история страны с древнейших времен. Она преподносится при помощи современных технологий: видеостен, панорамных кинотеатров, 3D-реконструкций городов и сражений, голографических инсталляций. Первый подобный комплекс был построен в 2015 году в Москве, а позже его филиалы стали появляться в других городах страны.