Фильм "Нить жизни" из КНР победил в конкурсе кинофестиваля "Вот это фильм" в Крыму

Спецприз конкурса жюри присудило фильму "Святая пятница. Крест в пустыне"

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. Фильм "Нить жизни" режиссера из КНР Цяо Сысюэ победил в номинации полнометражных картин на фестивале Vote to film ("Вот это фильм"), который прошел на западном побережье Крыма. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Были представлены российские, китайские, сербские, киргизские и белорусские полнометражные картины, фильмы внеконкурсной программы. Все призы полнометражной программы взяли Китай и Сербия. Лучший фильм - "Нить жизни", режиссер и автор сценария - Цяо Сысюэ. Лучший режиссер - Цяо Сысюэ", - рассказали в пресс-службе.

Спецприз конкурса жюри присудило фильму "Святая пятница. Крест в пустыне" (Сербия - Иордания, режиссер Хаджи-Александр Джурович), лучшим короткометражным фильмом признана картина "Обычная свадьба" (Россия, режиссер Ирина Ходюш). Приз за лучший сценарий получил российский короткометражный фильм "Я повзрослел" (режиссер и автор сценария Грант Варжапетян). Всего на конкурс в 2023 году поступило более 300 заявок, в финал было отобрано 11 короткометражных и 8 полнометражных картин.

Фестиваль Vote to film появился в Крыму в 2021 году и проходит ежегодно. Председателем оргкомитета фестиваля является глава республики Сергей Аксенов. В 2022 году в конкурсе принимали участие 50 короткометражных фильмов. В 2023 году в состав жюри вошли народный артист РСФСР Александр Михайлов, российский актер театра и кино Егор Бероев, кинопродюсер Дмитрий Рудовский.