От разведчицы до Марии Магдалины: лучшие кинороли Ирины Мирошниченко

Российская актриса театра и кино умерла в Москве. Ей был 81 год.

Ирина Мирошниченко родилась в эвакуации в городе Барнаул 24 июля 1942 года. После окончания Великой Отечественной войны вместе с родителями Петром Исаевичем и Екатериной Антоновной Ира вернулась в Москву.

"После войны, во время которой Петр Исаевич дошел до Берлина, семья вернулась в крохотную комнату на Тверском бульваре. Крохотную и небогатую на декор комнату, однако богатую семейным теплом и творчеством. Там даже стояло фортепиано и хотели поставить арфу. Инициатором приобщать детей с ранних лет к искусству, а еще к иностранным языкам была Екатерина Антоновна — актриса Москонцерта. Отец Ирины Мирошниченко тоже этому способствовал", — говорится в материалах на персональном сайте актрисы.

В десятом классе школы Ирина записалась в студию при Московском государственном театре им. Ленинского комсомола (ныне Московский государственный театр "Ленком" Марка Захарова"). В 1965-м окончила Школу-студию им. В.И. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре СССР им. М. Горького. Там же она сыграла и свои первые театральные роли в спектаклях "Черный человек", "Тяжкое обвинение", "Три сестры" и "Чайка". Всего за 60-летнюю карьеру во МХАТе Мирошниченко сыграла около 40 ролей. В 2022 году "Театральный роман" по мотивам произведения Михаила Булгакова стал последним спектаклем, в котором была задействована актриса.

"Я шагаю по Москве", 1963 год

Всесоюзная слава пришла к Ирине Мирошниченко после небольшой роли в картине Георгия Данелии "Я шагаю по Москве". Тогда еще третьекурсница театральной школы-студии, Мирошниченко сыграла сестру главного героя картины в исполнении Никиты Михалкова. Внезапно появившаяся на экранах большой страны красавица-блондинка с большими глазами и безупречной фигурой сразу же влюбила в себя советского зрителя. Правда, первый киноуспех едва не помешал дальнейшей учебе Мирошниченко — некоторые преподаватели тогда были недовольны тем, что вместо лекций юная актриса подолгу пропадала на съемочной площадке.

"Их знали только в лицо", 1966 год

Первой большой работой Ирины Мирошниченко в кино стала роль разведчицы Галины Ортынской в приключенческом фильме "Их знали только в лицо". Картина режиссера Антона Тимонишина про шпионов с красавицей Мирошниченко в одной из главных ролей быстро стала всесоюзным кинохитом.

Кинолента "Их знали только в лицо" рассказывает историю партизанки Галины Ортынской (Ирина Мирошниченко), действовавшей в оккупированной фашистами Одессе. Поначалу все принимали ее за коллаборационистку, но именно она по сюжету отвечала за организацию взрывов немецких кораблей и подводных лодок.

После выхода фильма на экраны Ирину Мирошниченко знал в лицо уже весь Союз. Картина получила призы Кинофестиваля республик Закавказья и Украины в Тбилиси за лучший приключенческий фильм и за лучшую работу оператора. В то же время некоторые искушенные в кинематографе зрители отмечали в ту пору большое внешнее сходство Мирошниченко и знаменитой французской актрисы Катрин Денев.

"Андрей Рублев", 1966 год

С режиссером фильма "Андрей Рублев" Андреем Тарковским Ирина Мирошниченко познакомилась случайно в столичной гостинице "Националь", куда актриса часто заходила выпить кофе. Тарковский, оказавшийся в один из дней за соседним столиком, увидел в Ирине свою Марию Магдалину и предложил прийти на следующий день на "Мосфильм" на пробы для "Андрея Рублева". Позднее режиссер рассказывал, что Мирошниченко идеально подошла для роли из-за своего лица, которое он называл иконописным. Через много лет Мирошниченко побывала в Израиле в храме Святой Марии Магдалины, где испытала, как рассказывала актриса, чувство огромной любви и нежности к своему персонажу.



"Это очень красиво снималось. Очень эмоционально, и мне была очень дорога роль. Вот представьте себе, что через столько лет я оказалась в храме в ее честь. Я села на ступеньки, не могла войти. И сердце колотилось. Как интересно, как все в жизни переплетено. Вот уж никогда не думала, что я, девчонкой сыгравшая этот исторический, абсолютно какой-то чужеродный для меня персонаж, сделанный на экране из моего тела, из моей плоти, из моих глаз, из моего лица и из моих эмоций, из моих слез, из моих страданий, которые были совершенно в другом веке, в другом году, войду в этот храм и с огромной нежностью, как к чему-то очень близкому и родному, подойду к алтарю", — рассказывала актриса в своей вышедшей в 2017 году книге "Расскажу…".

"Дядя Ваня", 1970 год

В 1970 году на экраны вышел чеховский "Дядя Ваня" режиссера Андрея Михалкова-Кончаловского, благодаря которому Ирина Мирошниченко оказалась среди суперзвезд советского кино, таких как Иннокентий Смоктуновский, Сергей Бондарчук и Владимир Зельдин. Актриса сыграла ведущую женскую роль — Елену Андреевну Серебрякову, вторую жену профессора. Однако нельзя сказать, что эту роль Мирошниченко получила легко. Как рассказывала актриса, у нее было шесть кинопроб, причем три из них уже после того, как она была официально утверждена Кончаловским.



"Он удивительно интересный режиссер. Очень современный. Очень глубокий. Очень тонкий, чувствующий любую фальшь. И очень легко все трактующий, очень киношно все понимающий. Он меня настраивал на сцену с Астровым, он ко мне склонился и шепчет-шепчет на ухо: "Ты должна быть очень чувственная, Астров и манит, и волнует Елену, и она уже влюблена, и она готова "улететь бы вольною птицей от всех вас". Ей так хочется любви, ей так хочется разорвать свои цепи, эти узы запретов, ей так хочется вырваться на волю ее сути, ее женского начала, страсти, которая уже внутри, конечно, горит, бушует". И вот так я должна была войти в эту сцену с Астровым и с дядей Ваней, который потом их застает целующимися", — рассказывала Ирина Мирошниченко в своих мемуарах.

"Вам и не снилось", 1980 год

В 1980 году Ирина Мирошниченко попала в серьезную дорожную аварию, получив травмы мозга и позвоночника, потребовавшие долгого восстановления. Тем не менее даже в такой трудный период приняла приглашение сняться в фильме "Вам и не снилось…".

Фильм сняли по повести писательницы Галины Щербаковой "Роман и Юлька", опубликованной в журнале "Юность". Сюжет автор взяла из собственной жизни: однажды ее сын-школьник решил забраться по водосточной трубе на шестой этаж к своей возлюбленнной, оставил на балконе записку, а когда начал спускаться, сорвался вниз. К счастью, тогда обошлось без серьезных травм.

На роль мамы главной героини в то время претендовали разные актрисы, в том числе популярные, однако режиссер Илья Фрэз всем отказывал. Как выяснилось, он был уверен в том, что эту роль должна сыграть именно Мирошниченко, и попросту ждал, пока она восстановится и сможет приехать на съемки. "Сниматься я начала, едва оклемалась, хотя голова после сотрясения мозга продолжала болеть, а шея все равно еще оставалась в корсете", — рассказывала позднее Ирина Мирошниченко.

Кроме театра и кино, в котором сыграла около 50 ролей, народная артистка России профессионально занималась музыкой, выпустила шесть студийных альбомов с песнями на стихи популярных российских авторов.

Актириса скончалась в Москве. Ей был 81 год.

Подготовил Василий Кучушев