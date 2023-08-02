В музее Калуги представят порядка 60 работ Аксельрода о немецкой оккупации и Холокосте

Выставка "Немецкая оккупация" откроется 11 августа

КАЛУГА, 2 августа. /ТАСС/. Порядка 60 работ художника Меера Аксельрода, отражающих ужасы немецкой оккупации и Холокоста, впервые представят на выставке 11 августа в Калужском художественном музее. Она организована при участии Фонда памяти Александра Печерского, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Выставка "Немецкая оккупация" впервые откроется 11 августа, она организована при участии Фонда памяти Александра Печерского, также порядка 10-15 работ представлены от родственников художника, у них есть свой фонд произведений. Будет представлено порядка 60 работ Меера Аксельрода. Ждем подтверждение на предоставление части работ из Израиля. После окончания выставки в Калуге 17 сентября, она пройдет в районах", - рассказала собеседница агентства.

На выставке будет представлено большое количество серийных эскизов к работам, имеющих один и тот же сюжет, в том числе по темам "Расстрел" или "Зверства немцев". Будет несколько живописных произведений. "В полотнах серии "Немецкая оккупация" отражен не только ужас жизни на оккупированных нацистами территории Советского Союза и "будни" Холокоста, но и массовое движение антифашистского сопротивления, героизм партизан и подпольщиков", - добавили в пресс-службе музея.

Меер Моисеевич Аксельрод (1902-1970) - советский художник, график, живописец, участник общества "4 искусства", автор цикла "Немецкая оккупация", созданного во время Великой Отечественной войны. Его персональные выставки прошли посмертно с 1972 года в Москве и Ленинграде. Выставки в 1990-х и 2000-х годах проходили также в Нью-Йорке, Лондоне, Германии, Израиле.