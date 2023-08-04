В Эдинбурге на параде оркестров впервые исполнят музыку из видеоигр

Один из организаторов фестиваля Майкл Брейтуэйт отметил, что такой выбор связан в том числе из-за актуальности для нынешних военнослужащих

ЛОНДОН, 4 августа. /ТАСС/. Музыка из таких видеоигр, как Battlefield 2, Final Fantasy VII и Dragon Age: Inquisition, будет исполнена на ежегодном международном Королевском эдинбургском параде военных оркестров впервые со времени его появления в 1950 году. Об этом сообщила газета The Times.

"Музыка из видеоигр была выбрана, потому что она актуальна в том числе для нынешних военнослужащих", - приводит газета слова одного из организаторов фестиваля Майкла Брейтуэйта. "В этом году шоу будет еще более захватывающим и грандиозным", - добавил Брейтуэйт.

По данным издания, в августе на территории Эдинбургского замка пройдет 25 парадов. Всего выступят 800 военных музыкантов со всего мира. В смотре примут участие и военные оркестры из Тринидада и Тобаго и Швейцарии.

Кроме того, в Эдинбурге впервые появится оркестр ВВС США, который исполнит композиции из "Великого американского песенника". "Для нас это возможность узнать поближе других участников и исполнителей, познакомиться с их музыкой и культурой", - заявил представитель оркестра Дон Шофилд.