Музей обороны Севастополя отметил 63-летие экскурсиями и концертом творческих коллективов

Мероприятие прошло на Малаховом кургане

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 августа. /ТАСС/. Экскурсиями по Оборонительной башне, квестами для детей, ремесленными мастер-классами, фотовыставкой и концертом творческих коллективов города отметил свое 63-летие Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя.

"Наш музей всегда выступал хранителем истории Севастополя. Мы стремимся сделать знакомство с музейными объектами интересным, а мероприятия - запоминающимися. Так, Малахов курган, где сегодня мы отмечаем наше 63-летие, становится территорией семейного праздника. Тематические экскурсии, концерты, разнообразные детские мастер-классы - все это позволяет проявить потенциал Мемориального комплекса, привлечь к нему внимание посетителей и сделать его культурным центром города", - рассказала ТАСС заместитель директора по развитию музея Альбина Тищенко.

Она отметила, что музей постоянно популяризирует историю, организовывая крупнейшие городские фестивали, такие как "Мартыновский овраг - рубеж героев", "Знамена Славы" и "Русская троя". "10 сентября, в рамках "Русской Трои" пройдет реконструкция событий Крымской войны, спектакли и мастер-классы исторического танца, будут работать новые интерактивы: археологическая песочница, боулинг пушечными ядрами, школа морского дела", - сообщила Тищенко. Среди ближайших планов музея - создать современную систему навигации на территории Сапун-горы - таблички с переводом на английский язык и шрифтом Брайля, добавила Тищенко.

Заместитель директора по научной работе музея Анна Селиванова сообщила ТАСС, что Музей обороны на протяжении 63 лет планомерно ведет научную и просветительскую деятельность. Ежегодно музей организует конференции по новейшим исследованиям истории Крыма и Севастополя. "Наша работа направлена на воспитание молодежи в духе знания своей истории и уважения перед героями прошедших войн. Пополняется фондовое собрание музея, создаются новые выставки, разрабатываются новые экскурсионные маршруты, проводятся лекции", - отметила она.

По словам Селивановой, за последние несколько лет были впервые проведены масштабные работы по реконструкции музейных объектов: преобразились мемориальные комплексы "Малахов курган" и "Сапун-гора", кардинально изменились экспозиции в здании Диорамы "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года", а также были отреставрированы живописное полотно и предметный план.

С утра в честь 63-летия музея на Малаховом кургане в Севастополе гостей и жителей города ждали бесплатные экскурсии, выставки ремесленников и интерактивные площадки. Вечером для зрителей состоялся концерт, где исполнялись песни на разных языках, прошел показ национальных костюмов.

О музее

Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя - крупнейшее музейное объединение города, изучающее его историю от основания в 1783 году до настоящего времени. Он был образован в 1960 году на базе объединения Панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" и Диорамы "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года".

Музей объединяет шесть экскурсионных объектов и три мемориальных комплекса, среди которых Дом-музей севастопольского подполья, Собор Св. Равноапостольного князя Владимира - усыпальница выдающихся флотоводцев-адмиралов, Оборонительная башня Малахова кургана, а также культурно-выставочный центр музея, который размещается в здании бывшего кинотеатра "Украина", где проходят выставки, конференции, показы исторических фильмов. За 2022 год музей посетили более 500 тыс. человек.