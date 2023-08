Тысячи людей пришли на церемонию прощания с певицей Шинейд О'Коннор

Она состоялась на набережной городка Брей в графстве Уиклоу под Дублином

ЛОНДОН, 8 августа. /ТАСС/. Тысячи людей проводили в последний путь ирландскую певицу Шинейд О'Коннор, которая умерла 26 июля в возрасте 56 лет. Траурная церемония прошла на набережной городка Брей в графстве Уиклоу под Дублином, где несколько лет жила исполнительница. Перед прощанием прошла частная религиозная служба. С учетом того, что в конце 2018 года О'Коннор сообщила, что стала мусульманкой и приняла имя Шухада, местом ее проведения стал ирландский мусульманский центр.

Среди тех, кто пришел на эту церемонию, были премьер-министр республики Лео Варадкар и президент страны Майкл Хиггинс. "Уникальный вклад Шинеад заключался в том, что он включал в себя ее огромную уязвимость в сочетании с великолепным, исключительным уровнем творчества, который она решила передать через свой голос, свою музыку и свои песни", - говорится в распространенном заявлении главы государства.

По информации телеканала Sky News, на церемонии также присутствовал солист ирландской группы U2 Боно (Пол Хьюсон) и ирландский музыкант Боб Гелдоф.

В момент, когда катафалк направился в сторону кладбища, где пройдут частные похороны, многие радиостанции Ирландии поставили главный хит О'Коннор - Nothing Compares 2 U. Это композиция со второго студийного альбома I Do Not Want What I Haven't Got 1990 года, который принес ирландке американскую музыкальную премию Grammy и мировую славу.

Борьба с болезнями и попытки суицида

Тело 56-летней исполнительницы было найдено 26 июля в ее доме на юго-востоке Лондона. Дело передано коронеру, должностному лицу в Великобритании, которое расследует смерти, произошедшие при необычных обстоятельствах или скоропостижно. Полиция заявила, что не считает обстоятельства случившегося подозрительными.

О'Коннор неоднократно рассказывала о том, что борется с психическими заболеваниями и совершала попытки суицида. В январе 2022 года в Twitter она написала, что намерена уйти из жизни, так как не видит в ней смысла после смерти 17-летнего сына. После этого она удалила свою учетную запись, однако затем восстановила ее и извинилась за написанное ранее.

В общей сложности О'Коннор записала 10 студийных альбомов.

О'Коннор несколько раз меняла имя, четыре раза выходила замуж и родила четверых детей. В январе 2022 года ее 17-летний сын Шейн покончил жизнь самоубийством, в чем исполнительница обвинила персонал больницы, из которой он сбежал после двух неудавшихся попыток суицида, хотя, по ее словам, он должен был находиться под круглосуточным наблюдением.