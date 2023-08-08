Спектакль о Бетти Глан и шоу на воде откроют программу фестиваля "Горький+" в Москве

Фестиваль продлится до 20 августа

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Московская программа фестиваля искусств "Горький+" включает более 70 мероприятий, ее откроют 11 августа в Парке Горького спектакль об основателе парка и шоу на прудах, сообщил ТАСС арт-директор смотра, народный артист России Евгений Миронов.

"Открываем [фестиваль] мы 11 августа двумя событиями. Первое - спектакль-концерт "Фабрика счастья", где режиссер Сергей Сотников расскажет о Бэтти Глан - первом директоре Парка Горького. <…> А продолжится все это шоу на прудах, на воде. Шоу "Мерцания. Легенды о Данко" делает режиссер Юрий Квятковский. Это будет очень красиво", - сказал Миронов.

По его словам, роль Бэтти Глан исполнит Мария Смольникова.

В этом году отмечается 155-летие со дня рождения Горького. Фестиваль посвящен его творчеству, он уже прошел в Казани и Нижнем Новгороде, а 11 августа открывается московская программа, в которую вошло около 70 разных событий.

"70 событий на этом фестивале. Все происходит в Парке Горького. Там сейчас строится шатер. Там будет "Горький-ленд". Будет целый городок, посвященный теме цирка, потому что Горький в разных произведениях упоминал, что любит очень цирк. Его не взяли в циркачи, как-то не получилось у него, он стал великим писателем", - отметил собеседник агентства.

Отвечая на вопрос, может ли дождь повлиять на программу, Миронов напомнил, что в прошлом году выступлению Владимира Спивакова дождь не помешал. "В прошлом году Владимир Теодорович Спиваков практически открывал под дождем. И я ему за этот героизм был очень благодарен", - сказал Миронов. В прошлом году в столице прошел фестиваль "Горький в Парке Горького", который стал предшественником нынешнего смотра. Фестиваль в Москве продлится до 20 августа на площадке Парка Горького.