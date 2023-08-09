Башмет и Гармаш исполнят "Реквием" в день 80-летия освобождения Ростовской области

Концерты пройдут в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Новочеркасске и селе Самбек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 августа. /ТАСС/. Торжественный концерт в день 80-летия освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков дадут артисты Юрий Башмет и Сергей Гармаш. Для ростовского зрителя впервые прозвучит музыкально-поэтическая композиция "Реквием. Вечная слава героям" по одноименной поэме Роберта Рождественского, сообщил ТАСС народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет.

"В этом году у нас сразу две крупные даты: во-первых, этот фестиваль - уже десятый, юбилейный. А во-вторых, это 80 лет со дня освобождения Ростовской области. Конечно, мы не могли пропустить такую важную дату, и в этом году Международный музыкальный фестиваль откроется 30 августа на площадке мемориального комплекса "Самбекские высоты". В программе концерта "Реквием. Вечная слава героям" Кузьмы Бодрова на стихи Роберта Рождественского, с Сергеем Гармашом в роли чтеца и Государственным симфоническим оркестром "Новая Россия". Для Ростова это будет премьерное исполнение данного произведения. Как я уверен, очень своевременное и важное", - сказал Башмет.

Как уточнили в пресс-службе Ростовской филармонии, концерт, который состоится в амфитеатре мемориального комплекса "Самбекские высоты" в Неклиновском районе, даст старт юбилейному Х Международному музыкальному фестивалю Юрия Башмета. В нем примут участие Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" и лауреаты XVII Международного конкурса им. П. И. Чайковского, Камерный ансамбль "Солисты Москвы" (художественный руководитель и главный дирижер Юрий Башмет), Ростовский академический симфонический оркестр (художественный руководитель и главный дирижер Антон Шабуров). Концерты пройдут в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Новочеркасске и селе Самбек.

Ранее власти региона сообщали, что 30 августа на территории музейного комплекса "Самбекские высоты" пройдут масштабные мероприятия, посвященные 80-летию освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков. Как ожидается, также состоятся церемонии возложения гирлянды Славы к Вечному огню и захоронения останков павших героев Великой Отечественной войны.

Ростовский областной суд в марте 2022 года вынес решение о признании действий немецких захватчиков на территории области в годы Великой Отечественной войны военными преступлениями и геноцидом народов СССР. По данным прокуратуры Ростовской области, всего за время оккупации на территории региона были уничтожены, отправлены в концлагеря и на принудительные работы более 200 тыс. человек - не менее 96 тыс. мирных советских граждан и не менее 29 тыс. военнопленных. Вывезены в Германию и на территории, находившиеся в тылу германских войск, не менее 85 тыс. мирных граждан.