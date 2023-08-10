В РНБ представили новую экскурсию о Ленине в библиотеке

В обновленную экскурсионную программу библиотеки, подготовленную к началу учебного года, включили еще три новшества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Российская национальная библиотека (РНБ) провела в своем главном здании презентацию новой экскурсии "Владимир Ленин в Публичке", посвященной одному из самых известных ее читателей. Будущий вождь Октябрьской революции, как гласит мемориальная доска, постоянно посещал Императорскую публичную библиотеку в 1893-1895 годах.

"Молодой марксист, приехавший из провинции, прорабатывал два вида литературы - статистические материалы, связанные с развитием России, и западные марксистские издания, бывшие здесь в открытом доступе. За эти годы Ленин сменил в Петербурге семь квартир, и все они были в относительной близости от библиотеки", - рассказал журналистам во время пресс-тура советник генерального директора РНБ Антон Лихоманов.

Как отмечали современники, Ленин, освоивший метод скорочтения, очень быстро просматривал книги и делал выписки, успевая за день обработать большой объем литературы. На основе этих материалов он написал работу "Что такое "друзья народа" и как они воюют против социал-демократов". Часть материалов использовали позднее в книге "Развитие капитализма в России". В это же время читательницей библиотеки была и будущая жена Ленина - Надежда Крупская.

Как надеется Лихоманов, новая экскурсия может привлечь заинтересованных посетителей и представит Ленина не в облике вождя и трибуна, а молодым человеком, приехавшим из провинции завоевывать столицу и желающим быть первым марксистом. В 1909 году Ленин прислал в библиотеку посылку с книгами, газетами и брошюрами марксистского содержания - всего 82 экземпляра.

В новую экскурсионную программу, подготовленную к началу учебного года, включили еще три новшества. Одна из них - "Прогулки по библиотеке с баснями Ивана Крылова" - интерактивная детская экскурсия-игра для юных посетителей. Вторая - "Магия гравюры" расскажет о техниках печатной графики на примере эстампов ХV-начала ХХI веков из собрания РНБ. Третья называется "Мистер Гол" и посвящена сотруднику Императорской публичной библиотеки, основателю отечественного футбола и олимпийского движения в России, первому российскому футбольному судье Георгию Дюперрону.