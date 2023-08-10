Фильм "Свет" Антона Коломейца победил в конкурсе игрового кино на фестивале "Выборг 2023"

Главную роль исполнила Елена Яковлева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Полнометражная драма Антона Коломейца "Свет" с Еленой Яковлевой в главной роли получила главный приз конкурса игрового кино на XXXI Фестивале российского кино "Выборг 2023", сообщается в Telegram-канале киносмотра. Победители были названы на церемонии, которая прошла в Выборгском замке.

"Свет" рассказывает о сотруднице социальной службы Татьяне Сергеевне (Елена Яковлева), которая живет обычной жизнью, но накануне своего 60-летия сталкивается с прошлым, о котором всегда хотела забыть. Это заставляет ее оглянуться назад и по-новому взглянуть на прожитое.

Картина Коломейца удостоена на фестивале особого упоминания "За лучший актерский ансамбль". Также она стала обладателем награды за I место - приза имени Армена Медведева - в конкурсе "Выборгский счет", где победители определяются голосованием участников-кинематографистов, представителей СМИ и зрителей фестиваля.

Специальный приз за лучшую женскую роль получила Дарья Савельева, сыгравшая в фильме "Привет, мама" Или Малаховой. Награду за лучшую мужскую роль присудили Тимофею Кочневу (фильм "Первое лето" Сергея Илютина). Картине "Одним днем" Стаса Иванова вручен спецприз "За сближение авторского кино со зрительским". Жюри также особо отметило фильм "Схватка" Никандра Федорова - "За образец безоглядной воли".

Победители в конкурсах анимационного и документального кино

В конкурсе анимационного кино главный приз присужден картине "Полынь-25" Нади Гольдман. Специальный приз "За изобразительную интерпретацию классического произведения" получил фильм "Ваша дама. Часть 1" режиссера Валентина Ольшванга - экранизация повести А.С. Пушкина "Пиковая дама". Особого упоминания "За попытку нарисовать надежду" удостоена работа режиссера Лизы Стариковой "На глубине". С формулировкой "За иронический взгляд на особенности национального характера" был отмечен фильм "Дичь" режиссера Сауле Матвиенко.

Обладателем главной награды в конкурсе документального кино стал фильм "Отцы" режиссера Юрия Мокиенко, ученика Александра Сокурова. Специальный приз "За вечную молодость" получила картина "Город золотой" Сергея Дебижева. Дипломом с формулировкой "За киноязык" жюри наградило киноработу Михаила Горобчука "Фиолетовая страна". Фильм "Союз-Аполлон. Сила притяжения" режиссера Андрея Феофанова был отмечен как "картина, после просмотра которой хочется жить".

Приз киностудии "Нэцки" имени Саввы Кулиша за творческий поиск присудили фильму "Портрет художника на историческом фоне" режиссера Сергея Ландо. Обладателем приза медиаконгресса "Содружество журналистов" за лучший сценарий стала психологическая драма "Лунатики" Юрия Мороза. Награду Гильдии продюсеров России, а также второе место в конкурсной программе "Выборгский счет" получил новый фильм Оксаны Бычковой "Нина". Третьего места в "Выборгском счете" было удостоено "Первое лето" Сергея Илютина.

Новый президент фестиваля

Также на церемонии было объявлено, что новым президентом киносмотра стал режиссер Сергей Урсуляк. Ранее его возглавлял киновед, кинопродюсер и педагог Армен Медведев, в декабре 2022 года он умер на 85-м году жизни.

XXXI Фестиваль российского кино "Выборг - 2023" проходил с 4 по 10 августа. За время работы киносмотра зрители смогли увидеть около 80 отечественных фильмов.

Выборгский киносмотр является старейшим национальным кинофестивалем в России. У его истоков стояли кинорежиссеры Марлен Хуциев, Савва Кулиш, Станислав Ростоцкий, а также композитор Микаэл Таривердиев.