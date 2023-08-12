Лихачева сообщила о росте посещаемости музеев на 20% после снятия ковидных ограничений

По словам директора Пушкинского музея, в разгар пандемии многие высказывались о том, что посещение галерей станет бессмысленным из-за онлайн-формата работы экспозиций

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Посещаемость музейных экспозиций выросла на 20% после снятия ограничений из-за COVID-19, сообщила директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева.

"Это не только статистика музеев, в которых я работала, это статистика общемировая. Посещаемость музеев после ковида увеличилась в среднем на 20%", - сказала она, выступая на II Международном детском культурном форуме.

По словам Лихачевой, в разгар пандемии и ограничений многие высказывались о том, что посещение музеев станет бессмысленным из-за онлайн-формата работы экспозиций. "Как только стало можно, первое [место], куда люди пошли, - музей", - заверила искусствовед.

В этом году II Международный детский культурный форум проходит по семи тематическим творческим направлениям, кураторами которых стали деятели культуры. Так, куратором направления "Музыкальное искусство" выступил пианист Иван Рудин, "Театральное и цирковое искусство" - ректор ГИТИСа Григорий Заславский и генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный, "Литература и журналистика" - литературовед Дмитрий Бак, "Хореографическое искусство" - актер и хореограф Егор Дружинин, "Продюсирование" - Светлана Кондратьева, "Музеи и изобразительное искусство" - гендиректор Третьяковской галереи Елена Проничева, "Кино и анимация" - продюсер и режиссер Антон Калинкин.

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