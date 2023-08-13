В Мурманской области фестиваль искусств "Табуретка" посетили более 5 тыс. человек

В рамках программы мероприятия прошли кинолаборатория, шествие живых скульптур, школа циркового искусства, индустриальный пленэр, выставки и конкурсы

МУРМАНСК, 13 августа. /ТАСС/. Более 5 тыс. человек посетили фестиваль искусств "Табуретка", который в седьмой раз прошел в городе Мончегорске Мурманской области, сообщили ТАСС организаторы фестиваля.

"В этом году "Табуретка" прошла уже в седьмой раз, традиционно в августе в Мончегорске собираются художники, артисты, писатели, циркачи, представители киноиндустрии и других видов искусства из разных уголков России, чтобы вместе с жителями и гостями Мурманской области принять участие в фестивале. В этом году было порядка 5 тыс. гостей", - сказали организаторы.

В рамках фестивальной программы прошли кинолаборатория, шествие живых скульптур, школа циркового искусства "Монгольфьери", индустриальный пленэр, конкурс фотографий "Мончегорск каждый день", мастер-классы по созданию скульптур, медиаперформансы, а также шоу импровизаций, выставки и конкурсы. Также гости фестиваля традиционно могли подняться на памятник "Табуретка" и прочитать свои стихи. Каждый год в программе представлен коренной малочисленный народ Севера - саами, представители которого знакомят гостей фестиваля с саамской поэзией и культурой.

"В разные годы в Мончегорск на "Табуретку" приезжали Наталья Варлей, Михаил Полицеймако, Андрей Соколов, Андрей Носков, Сергей Селин и другие известные творческие личности. На этот раз почетными гостями фестиваля стал народный артист России Авангард Леонтьев, российский актер театра и кино Кирилл Плетнев, актер, режиссер, радиоведущий Сергей Рост, чемпион России по рэп-фристайлу Тема Куба и другие. В рамках фестиваля также состоялась премьера фильма "Мончегорск - столица России", - отметили организаторы.

"Для нас очень важно, чтобы вместе с "Табуреткой" у мончегорцев появлялись новые возможности для самореализации, чтобы они попробовали себя в разных видах искусства: в качестве актеров и артистов цирка, в кинопрофессиях, в качестве художников, стендап-комиков, перформеров. Каждый год мы приезжаем, чтобы поддержать местных талантливых людей, создать возможности для их самореализации. Фестиваль проходит, а навыки, вдохновение и желание творить остаются", - сказала президент фонда "Живая классика" и руководитель фестиваля Марина Смирнова.

В 2015 году жительница Мончегорска Оксана Китаева предложила установить в городе памятник табуретке как символу первой в жизни для многих поэтической сцены. В парке имени Бровцева была установлена трехметровая скульптура табуретки, став центром притяжения писателей, музыкантов, художников, артистов и гостей одноименного фестиваля. Организатор фестиваля искусств Табуретка - фонд "Живая классика", проект реализуется при поддержке компании "Норникель" и администрации Мончегорска.