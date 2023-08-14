"Московский комсомолец" объявил лауреатов своей театральной премии

Вручение наград проведут осенью

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Мастера сцены разных поколений стали лауреатами театральной премии, ежегодно присуждаемой газетой "Московский комсомолец" (МК) по итогам театрального сезона. Эта старейшая в стране газетная награда, учрежденная в 1995 году, уже в 28-й раз назвала своих победителей, о которых ТАСС рассказала директор премии Марина Райкина.

"В конце нынешнего театрального сезона 2022-2023 годов "Московский комсомолец" по традиции подвел итоги своей театральной премии. 28-я по счету, она, как всегда, присуждается в трех возрастных категориях: "мэтры", "полумэтры" и "начинающие". Кроме того, ежегодно у награды появляются специальные номинации", - сказала Райкина.

Главные победители

В номинации "мэтры" в сезоне 2022-2023 годов по версии "МК" лучшими актерами признаны Игорь Костолевский за роль Габиты в спектакле "Любовь по Маркесу" в Театре им. В. В. Маяковского и Александр Балуев за роль Бессеменова в спектакле "Мещане" в Театре "Современник". Лучшими актрисами объявлены Ольга Прокофьева, исполнившая роль Росы Кабаркас в спектакле "Любовь по Маркесу" в Театре им. В. В. Маяковского, и Галина Тюнина, сыгравшая Раневскую в спектакле "Вишневый сад" в Мастерской Петра Фоменко.

Награду за лучший дуэт получат Алексей Серебряков и Ксения Раппопорт, представшие в спектакле "Эйнштейн и Маргарита" компании "Антракт".

"В этой же категории награда за лучший спектакль большой формы присуждена спектаклю "Леопольдштадт" (реж. Алексей Бородин, РАМТ). Лучших спектаклей малой формы оказалось два. Это - "Генерал и его семья" (реж. Светлана Землякова, Театр им. Евгения Вахтангова) и "Без галош элегантнее" (реж. Тереза Дурова, Театр Терезы Дуровой)", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в категории "полумэтры" лучшим спектаклем признана "Новая оптимистическая" (реж. Константин Богомолов, МХТ им. А. П. Чехова). Лучшим спектаклем малой формы, по мнению "МК", стал "Сон в летнюю ночь" (реж. Антон Яковлев, Театр им. Н. В. Гоголя). Награды за лучшую мужскую роль получат Александр Олешко, воплотивший образ Павла 1 в спектакле "Павел 1" в Театре им. Евгения Вахтангова, и Виктор Добронравов, сыгравший Моцарта в спектакле "Амадей" Театра имени Евгения Вахтангова. Премия за лучшую женскую роль достанется Варваре Насоновой, представшей в образе Анны Андреевны в спектакле "Лабарданс" Студии театрального искусства Сергея Женовача.

"Плодотворным выдался минувший сезон и у "начинающих", - продолжила директор премии. "В этой возрастной категории лауреатами в актерских номинациях стали: лучшая мужская роль - Антон Савватимов (мим, спектакль "Мим", РАМТ); лучшая женская роль - Василиса Перелыгина (Анна Чернова, "Новая оптимистическая", МХТ им. А. П. Чехова); лучший дуэт - Полина Рафеева и Иван Захава ("Варшавская мелодия. Перекресток", Театр им. Евгения Вахтангова)", - перечислила Райкина.

При этом она отметила, что лучший спектакль в категории "начинающие" только один - "Мим" (реж. Филипп Шкаев, РАМТ).

Другие номинации

Относительно специальных номинаций Райкина сообщила, что их будет несколько. Так, премией "МК" будет награжден моноспектакль "Счастливые дни" (автор и исполнитель Виктор Сухоруков). Как лучший спектакль театра кукол отмечена "Рождественская история" (Центральный театр кукол имени С. В. Образцова).

Как лучший ансамбль премии удостоен спектакль "Новая оптимистическая" (МХТ им. А. П. Чехова). "Событием года признано восстановление Дома Вахтангова во Владикавказе. А директор Театра им. Евгения Вахтангова Кирилл Крок будет объявлен "Человеком года", - прокомментировала Райкина.

Она уточнила, что вручение премий состоится осенью после открытия нового театрального сезона, церемония награждения по традиции пройдет в редакции газеты "Московский комсомолец".