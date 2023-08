The Sun: продюсеры фильма "Барби" работают над второй частью картины

По данным газеты, для съемок хотят привлечь ту же команду, которая работала над первой лентой

ЛОНДОН, 14 августа. /ТАСС/. Продюсеры фильма "Барби" (Barbie), вышедшего в мировой кинопрокат во второй половине июля, уже начали работу над второй частью на фоне рекордных сборов. Об этом сообщила британская газета The Sun со ссылкой на источники в киноиндустрии.

"С командой, которая работала над фильмом "Барби", связались для обсуждения работы над продолжением. Эта [идея] пока еще на ранней стадии, но становится очевидно, что боссы хотят [привлечь] ту же команду для сиквела, которая снимала первую часть", - приводит издание слова источника.

Газета The New York Times 6 августа сообщила, что фильм "Барби" американского режиссера Греты Гервиг смог заработать $1 млрд в прокате быстрее, чем другие фильмы компании Warner Bros. Для этого картине, главные роли в которой исполнили Марго Робби и Райан Гослинг, понадобилось 17 дней. Ранее рекорд принадлежал ленте "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II" (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2, 2011) - 19 дней.