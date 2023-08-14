Около 140 млн рублей направят на реставрацию церкви Петра и Павла на Синичьей горе

Храм, расположенный в Новгородской области, является памятником архитектуры домонгольского периода

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 августа. /ТАСС/. Около 140 млн рублей выделят из федерального бюджета на реставрацию церкви Петра и Павла на Синичьей горе. Храм является памятником архитектуры домонгольского периода. Решение приняли глава Новгородской области Андрей Никитин, помощник президента Максим Орешкин и министр культуры Ольга Любимова на встрече перед заседанием попечительского совета Новгородского музея-заповедника, следует из сообщения пресс-службы правительства региона.

"140 млн выделят из федерального бюджета на реставрацию церкви Петра и Павла на Синичьей горе. Заседание попечительского совета музея, который возглавляет Максим Орешкин, прошло в обновленных интерьерах отреставрированного дома графини Анны Орловой-Чесменской, расположенного на территории музейного комплекса "Витославлицы". В нем приняли участие федеральные руководители, а также попечители музея - представители крупных предприятий и корпораций страны. В повестке заседания попечительского совета - подведение промежуточных итогов работы по развитию музея-заповедника и планы на следующий год", - говорится в сообщении.

Ольга Любимова заявила, что за последние пять лет власти успешно реализуют проекты в различных областях музейного строительства. Это подготовка и проведение научных исследований, монографий и каталогов, реставрация музейных памятников, приобретение фондового оборудования, специализированной техники и автотранспорта.

"Благодаря финансовой помощи попечителей пополняются коллекции. Появляются новые услуги для посетителей с ограниченными возможностями [здоровья]. В первую очередь, я хочу поблагодарить членов попечительского совета за бесценное содействие Новгородскому музею-заповеднику, который традиционно входит в число самых популярных музеев России. Беспрецедентно и внимание региона к федеральному музею", - подчеркнула Любимова.

Храм Петра и Павла - единственная сохранившаяся постройка бывшего Петропавловского монастыря - находится в 1,5 км к юго-западу от Новгородского кремля. Он стоит на небольшом холме в центре кладбища. Ранние летописи относят закладку каменного храма Петра и Павла к 1185 году, строительство завершено в 1192 году. Изначально храм представлял собой кубическую четырехстолпную одноглавую постройку с тремя массивными, высоко поднятыми алтарными выступами, но до настоящего времени дошел только в перестроенном виде.