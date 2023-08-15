Шнуров, Бурунов и Гагарина могут озвучить героев картины "Сказочные спасатели"

Саундтреки могут записать Тимати и Клава Кока

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Артисты Сергей Шнуров, Павел Деревянко, Сергей Бурунов и Полина Гагарина могут озвучить героев новогоднего анимационного фильма "Сказочные спасатели", а Тимати и Клава Кока - записать саундтреки. Об этом рассказали создатели на очной защите анимационных национальных фильмов в Фонде кино.

Главный герой медвежонок-сноубордист Ерема вместе с Дедом Морозом и своими верными друзьями пытается спасти Новый год от колдуна Морока. Производством картины занимается "Скай фрейм".

"Мы планируем звездный состав дубляжа. Например, Деда Мороза планируется озвучить Сергею Бурунову. <…> Снегурочку будет озвучивать Полина Гагарина, кабан Степан - с озвучкой Павла Деревянко, основной антагонист мультфильма чародей Морок - его будет озвучивать Сергей Шнуров. Также мы планируем <…> записать несколько музыкальных треков с известными артистами, включая Клава Коку и Тимати, которые также будут участвовать в озвучке персонажей", - рассказала один из авторов проекта Полина Смелова.

По ее словам, картину планируется сделать похожей по настроению на "Гринча", "Хранителей снов", "Клауса".