В Петербурге в цирковом фестивале "Без границ" примут участие артисты из 16 стран

Участниками станут представители Эфиопии, Италии, Болгарии, Германии, Испании, Китая, Мексики, Вьетнама, Казахстана, Кыргызстана, Японии, Австралии, Монголии, России, Гватемалы и Белоруссии

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Артисты из Италии, Испании, Германии, Японии, Австралии и других стран станут участниками второго Международного фестиваля циркового искусства "Без границ", который пройдет в Санкт-Петербургском государственном цирке на Фонтанке (Цирк Чинизелли) с 14 по 17 сентября 2023 года. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Российской государственной цирковой компании ("Росгосцирк").

"Конкурсный отбор прошли 22 цирковых номера из 16 стран мира, которые будут продемонстрированы на манеже Большого Санкт-Петербургского государственного цирка", - говорится в сообщении. Участниками фестиваля станут представители Эфиопии, Италии, Болгарии, Германии, Испании, Китая, Мексики, Вьетнама, Казахстана, Кыргызстана, Японии, Австралии, Монголии, России, Гватемалы и Белоруссии.

В пресс-службе также рассказали, что заявки на смотр поступали из многих стран, в том числе из Франции, Колумбии, Аргентины, США. Генеральный директор "Росгосцирка" Сергей Беляков сказал ТАСС, что главная цель фестиваля - "тесное кросс-культурное взаимодействие, которое снова докажет, что сегодня, в непростых политических и социально-экономических условиях цирковое искусство становится мощным импульсом к развитию международного сотрудничества".

После того как организаторы фестиваля в Монте-Карло направили официальное письмо об отказе от участия артистов из России, было принято решение о проведении в 2022 году Международного фестиваля циркового искусства. Он проводится Министерством культуры Российской Федерации совместно с "Росгосцирком". Впервые фестиваль состоялся в ноябре прошлого года.