Башмет назвал Московскую консерваторию сердцем музыки мира

МОСКВА, 17 августа. /Корр. ТАСС Полина Богомолова/. Народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет считает Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского (МГК) местом и сердцем музыки мира. Таким мнением он поделился, проводя по ней экскурсию в поддержку всероссийской акции Русского географического общества (РГО) "Лучший гид России".

"Понятие Московская консерватория настолько обширное, многозначительное, что рассказать о том, какое это чудо, не так просто, - сказал Башмет, начав свой рассказ во дворе МГК. - Московская консерватория - святое место, сердце музыки мира". Он напомнил, что ее основателем стал пианист и композитор Николай Рубинштейн, а открылась она в сентябре 1866 года.

"Мама привезла меню сюда впервые, когда мне было 10 лет", - поделился Башмет. Он рассказал, что его прослушал профессор Вадим Борисовский, который и предложил приехать учиться в МГК. "Потом та же история произошла с Дружининым (альтист, композитор и музыкальный педагог Федор Дружинин - прим. ТАСС), который сказал, что ждет меня. Вот я и приехал".

18 августа РГО отметит 178-ю годовщину со дня основания. К этой дате Башмет провел экскурсию по МГК, ставшую частью проекта организации, поделившись воспоминаниями о студенческих годах, которые провел в этом здании.

Фойе

Войдя в фойе, Башмет рассказал, что в нем периодически проходили панихиды по профессорам консерватории, вспомнив историю. Выступая в фойе во время одной из панихид, к нему обратился пианист Святослав Рихтер, который предложил музыканту позвонить оперной певице, его супруге Нине Дорлиак. "Я позвонил, и она сказала мне: "Берите клавир, приезжайте, Святослав Теофилович хочет с вами репетировать. Вот так получилось, что мы начали играть с Рихтером", - вспомнил музыкант.

Подойдя к бюсту Чайковского, который расположен в центральном нефе вестибюля, Башмет напомнил, что именно Петр Ильич был первым преподавателем композиции в Московской консерватории. По мнению альтиста, то, что дает и всегда давала своим ученикам консерватория, - "потрясающая база для развития творческой личности". "Любая свобода возможна на основе знаний", - считает он.

Большой зал

"Акустика после ремонта не испортилась, даже стала "более уютной", - первое, что сказал Башмет, переступив порог Большого зала консерватории (БЗК). Подойдя ближе к сцене, он также отметил, что первый ряд - не самый удачный для слушателя. "Лучше всего музыка звучит в амфитеатре, да и билеты туда дешевле", - считает музыкант.

Башмет напомнил, что БЗК входит в пятерку лучших залов по акустике в мире.

БЗК был построен в 1901 году по проекту архитектора Василия Загорского. Башмет рассказал, что когда-то долго добивался разрешения дать сольный концерт именно в нем. "В Малом зале на протяжении многих лет я давал эти концерты, и публика приходила, - сказал он. - Во многих главных залах других стран я уже тоже выступал, а именно в Большом зале Московской консерватории - нет. Когда это произошло, был аншлаг. Я волновался, но получилось хорошо. Альт был признан. В этом смысле, для меня это не просто зал, но еще и статус". По словам музыканта, МГК для него не только то место, где он бывает и исполнителем, и дирижером, и слушателем, но и "взаимоотношения с коллегами, беспрерывная связь со студентами, а еще и буфет, и выключенный телефон, и член жюри конкурса имени Чайковского".

Поднявшись на сцену, дирижер рассказал, что в БЗК с его участием было сделано много ночных записей. "Здесь ночью какая-то мистика возникает, духи гуляют. Что-то есть такое, что трудно словами сформулировать", - сказал он.

Во время экскурсии, переходя из зала в зал, Башмет также вспомнил о виолончелисте, дирижере и композиторе Мстиславе Ростроповиче, скрипачах Давиде Ойстрахе, Леониде Когане и многих других. "По этим коридорам ходили великие люди", - отметил он.

Эксперимент Башмета

Делясь воспоминаниями, музыкант рассказал, что "приехал учиться в консерваторию, будучи звездой-гитаристом из Львова", а тут его никто не знал. "Наглость, молодость. Я решил с каждым из великих (Ростропович, Ойстрах, Коган - прим. ТАСС) познакомиться, поздороваться", - рассказал альтист. Так, он провел эксперимент: подходил к ним и говорил "здравствуйте". По его словам, Коган в ответ явно продемонстрировал, что они не знакомы, а Ойстрах с улыбкой протянул руку. "Моя рука утонула в его пухленькой ладошке. Он спросил, кто я, и пожелал успеха, - вспомнил Башмет. - А с Ростроповичем было так: он мчался довольно корявой походкой с виолончелью на колесиках, а за ним - много студентов. Я вышел на встречу и поздоровался, в ответ он назвал меня дорогим другом, хотя никогда раньше мы не виделись, и потащил к себе в класс. Часа три я там просидел в полном счастье".

Башмет окончил МГК в 1976 году, после этого начал заниматься преподавательской деятельностью. В 1996 году создал в МГК экспериментальную кафедру альта и возглавил ее.

Концерты камерного ансамбля "Солисты Москвы"

В завершение экскурсии журналистам впервые показали музыкальные видеоклипы, снятые в рамках проекта, реализованного совместно с РГО. Их основой стали выступления под открытым небом камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением Башмета. Так, "Серенада для струнного оркестра" П. Чайковского прозвучала на полуострове Рыбачий (Мурманская область), на Куршской косе (Калининградская область), на побережье Камчатки и на острове Итуруп (Сахалинская область). Как рассказали в пресс-службе РГО, в каждой из этих локации была исполнена одна из четырех частей музыкального произведения. "Оказалось, что птицы очень любят слушать музыку: одна большая птичка подлетала, кружилась над нами, улетала и возвращалась с целой стаей", - отметил музыкант, назвав красоту природы России "таким же богатством, как и музыка Чайковского".