Театр имени Ф. Волкова представит семь премьер в новом театральном сезоне

Среди них есть спектакль для детей под названием "Новогодние приключения Снегурочки"

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Новый театральный сезон торжественно открылся в Российском государственном академическом театре драмы имени Федора Волкова, старейшем театре страны, в 274-м сезоне зрителям представят семь премьерных спектаклей. Об этом сообщила пресс-служба Волковского театра.

"Сегодня на основной сцене состоялся традиционный сбор коллектива и торжественное открытие нового театрального сезона. Художественный руководитель театра Валерий Кириллов рассказал о премьерах, которые будут поставлены на сцене Волковского, а также о новых творческих проектах и предстоящем 23-м Международном Волковском фестивале. В 274-м сезоне зрителей ждут семь премьер", - говорится в сообщении.

На сцене Волковского театра представят спектакль "Бегущая с волками" по пьесе Марии Огневой в постановке главного режиссера театра Александра Созонова. Зрители увидят результаты работы творческой лаборатории Волковского театра - спектакли "Дама с собачкой" по рассказам Антона Чехова, а также "Фантазии Фарятьева" по пьесе Аллы Соколовой. В новом сезоне будет представлена драма "Ледяное сердце" - это воплощение на сцене "Снегурочки" Александра Островского, спектакль поставит худрук театра Валерий Кириллов.

Итальянский режиссер Паоло Эмилио Ланди, который ранее уже сотрудничал с Волковским театром, работает над комедией "Венецианские близнецы" по пьесе Карло Гольдони. Игорь Селин поставит драму Михаила Лермонтова "Маскарад". Также театр подготовил премьеру для юных зрителей - спектакль "Новогодние приключения Снегурочки".

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова, режиссера, актера, художника и предпринимателя. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии К. С. Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".