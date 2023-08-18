В Новгороде открылась выставка "Мое уединение" в усадьбе Орловой-Чесменской

Экспозиция расскажет о самых известных представителях рода Орловых и наиболее значимых государственных и военных событиях, в которых они проявили себя

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 августа. /ТАСС/. Выставка "Мое уединение" открылась в Музее народного деревянного зодчества "Витославлицы" в усадебном доме графини А. А. Орловой-Чесменской. Впервые будут экспонироваться предметы русской усадебной мебели первой половины XIX в., сообщили ТАСС в пресс-службе Новгородского музея-заповедника.

"Впервые будут экспонироваться предметы русской усадебной мебели первой половины XIX в., в том числе уникальный полубуфет с гербом графов Орловых. <...> Также на выставке экспонируются копии историко-документальных и изобразительных материалов разных периодов существования усадьбы, предоставленные ведущими российскими музеями: Государственным историческим музеем, Третьяковской галереей, Эрмитажем, Русским музеем, Ростово-Ярославским архитектурно-художественным музеем-заповедником, Государственным музеем А. С. Пушкина. Наибольший интерес вызывают источники, отражающие историю приобретения имения графиней А. А. Орловой-Чесменской и 20-летний период ее жизни в Уединении", - пояснили в пресс-службе.

Как уточнили в музее, Анна Орлова-Чесменская в письмах неоднократно называла новгородскую усадьбу "мирным, милым уединением", а спустя некоторое время начала подписывать письма из Новгорода - "Уединение", тем самым закрепив это образное название за своим домом. Дом А. А. Орловой-Чесменской впервые после реставрации 2017-2021 годов откроется для посетителей. Выставка, посвященная двухсотлетней истории имения, расскажет о самых известных представителях рода Орловых и наиболее значимых государственных и военных событиях, в которых они проявили себя.

Посетители также увидят произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства: семейные портреты Орловых, редкий предмет монашеского облачения - параман архимандрита Фотия и принадлежавшую ему настольную печать, потир с вкладной надписью в Свято-Юрьев монастырь.

Существенное содействие в реализации выставочного проекта оказали попечители музея. "Значимым вкладом в музейное собрание стала икона "Богоматерь Боголюбская, с изображением Московского Кремля", впервые представленная после завершения реставрационных работ", - добавили в пресс-службе.

Как пояснили музейщики, выставка дает возможность по достоинству оценить вклад, который российский бизнес вносит в сохранение отечественной культуры. Большой раздел выставки посвящен реставрации музейных предметов. Материалы, размещенные на сопроводительных стендах, позволят оценить объем и сложность работы реставраторов. Заключительный раздел подводит итоги масштабной современной реставрации усадебного дома.

Доступная среда

На выставке в рамках программы "Доступная среда" для слепых и слабовидящих посетителей разместятся два тактильных комплекса "Оснастка боевого парусного корабля XVIII века" и "Стол реставратора мебели" с этикетажем шрифтом Брайля. Первыми посетителями выставки стали дети с ограниченными возможностями здоровья.

Как пояснила куратор выставки Ирина Васильева, в планах музея-заповедника дополнить экспозицию. На сегодняшний день она занимает первый этаж особняка. В планах на 2024 год - разместить экспозицию и на втором этаже. Также она отметила, что музей продолжит создавать доступную среду.