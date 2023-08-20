Победителями конкурса песен на русском языке "АвторА" стали создатели песни "Сильная"

Награду Диляре Хайруллиной и Николаю Чебанову вручил первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко

СУДАК, 20 августа. /ТАСС/. Дуэт авторов Диляры Хайруллиной (Набережные Челны) и Николая Чебанова (Ставропольский край), которые создали песню "Сильная", победил на Первом международном конкурсе песен на русском языке "АвторА". Награду дуэту вручил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на концерте фестиваля "Таврида. Арт".

"Я приглашаю на сцену первых победителей Международного конкурса песен на русском языке "АвторА", уникальный творческий дуэт - Диляру Хайруллину из Набережных Челнов и Николая Чебанова из Ставрополья. Ребята, поздравляем вас, и мы ждем новых ваших песен", - сказал Кириенко.

Победителем по результатам народного голосования стал Денис Савченков из города Балашов Саратовской области, который прислал на конкурс две песни: "Страна - богатырь" и "Нет места для прошлого". Во время объявления победителей первый замруководителя Администрации президента поблагодарил композитора Игоря Матвиенко за создание конкурса.

"Я хочу сказать огромное спасибо Игорю Матвиенко, который придумал этот конкурс. Потому что это очень по-нашему, потому что Россия всегда про авторство. Не просто про копирование, повторение, а про созидание, про творчество. И вот в этом есть такая справедливость, потому что обычно мы видим на сцене великих исполнителей, а где-то за кулисами остаются люди, которые это придумали, выстрадали в своем сердце и создали. И вот первый конкурс, который придумал Игорь Матвиенко, где главными становятся авторы. И это очень справедливо", - заявил Кириенко.

Во время гала-концерта песни финалистов конкурса исполняли знаменитые российские артисты, в том числе Григорий Лепс, Николай Расторгуев, Виктория Дайнеко, Митя Фомин.

Первый сезон международного конкурса авторов русской песни, инициированного в 2022 году, проводила музыкальная академия Матвиенко. Всего в рамках проекта по поиску талантливых людей с новыми песнями прошло шесть этапов - "Основной конкурс", "Новогодняя песня", "Лирическая песня", "Песня о любви к Родине", "Детская песня" и "Молодежная песня". Общее количество присланных песен на конкурс из разных городов России и других стран составило более 10 500 композиций.

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Пятый Фестиваль молодого искусства "Таврида. Арт" является проектом Росмолодежи и проходит в бухте Капсель в Крыму с 17 по 21 августа. Предполагается, что в фестивале примут участие более 3,5 тыс. молодых профессионалов творческих индустрий, культуры и искусства из 89 регионов страны. Для зрителей организовано пять разноформатных площадок: фестиваль зрелищных искусств, кино, музыки, ярмарка "Арт. Молодость" и фестиваль достижений российской науки.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером фестиваля.