Чебурашке — 57 лет: в чем тайна его "вечной молодости"?

Как Успенский придумал Чебурашку?
Кажется, нет в России человека, кто бы не слышал о Чебурашке. Одного из самых трогательных сказочных героев нашли в коробке с импортными апельсинами в 1966 году. Тогда издательство "Детская литература" выпустило повесть "Крокодил Гена и его друзья" — первую книгу на тот момент еще начинающего детского писателя Эдуарда Успенского и первое произведение из вселенной Чебурашки, крокодила Гены и старухи Шапокляк. Сегодня официальным днем рождения Чебурашки считается 20 августа.
Неизвестный науке зверь с коричневой шерстью, большими вытаращенными глазами и коротким пушистым хвостом — таким впервые представил Чебурашку читателям Успенский. При этом версий о происхождении героя у самого писателя было несколько. Так, в предисловии к книге Успенский писал, что Чебурашка — это бракованная игрушка со странной внешностью, с которой в детстве он боялся оставаться в одной комнате. О том, что родина Чебурашки — жаркие тропики, будущему писателю подсказали его родители.
Только спустя 40 лет после выхода первого издания в одном из интервью Успенский рассказал, что версию с игрушкой, изложенную во "Вступлении, которое можно и не читать" он сочинил специально для детей. По другой легенде, на создание Чебурашки писателя вдохновил случай в гостях у его друга. Маленькая дочка приятеля Успенского, примеряя явно не по размеру пушистую шубу, постоянно падала. После очередного падения родитель воскликнул: "Опять ты чебурахнулась!" Глагол чебурахнуть, который толковый словарь Владимира Даля трактует как "упасть", "грохнуться" и "опрокинуть с громом", и заложил основу характера будущего героя — не сидящего на месте и попадающего в приключения.
"Он сидел, сидел, смотрел по сторонам, а потом взял да и чебурахнулся со стола на стул. Но и на стуле он долго не усидел — чебурахнулся снова. На пол.
— Фу-ты, Чебурашка какой! — сказал про него директор магазина. — Совсем не может сидеть на месте!
Так наш зверек и узнал, что его имя — Чебурашка" (отрывок из повести "Крокодил Гена и его друзья")
Примечательно, что никакого Чебурашки могло и не быть вовсе, советские цензоры не хотели выпускать книгу Успенского в печать. Критике, в частности, подверглись заморское происхождение Чебурашки и инициатива Гены искать друзей по объявлению — в СССР от одиночества не страдали. Однако после долгожданного выпуска Чебурашку уже было не остановить, издание попало на "Союзмультфильм".
Со страниц на экраны
Дорогу на телеэкраны Чебурашке проложил еще один случай с детьми в гостях. Считается, что у Чебурашки два папы. Первый — Успенский, второй — художник-мультипликатор Леонид Шварцман, создавший канонический образ героя. В конце 1960-х годов режиссер анимационных фильмов Роман Качанов пришел к будущей легенде киностудии "Союзмультфильм" с книжкой Успенского в руках и задачей перенести Чебурашку и компанию со страниц на экраны. Накануне в гостях у журналиста Алексея Аджубея — зятя Никиты Хрущева — Качанов увидел, как дети в доме не отрываются от страниц с историей про крокодила Гену и его друзей.
В книге Успенского Чебурашка был представлен видением художника-иллюстратора Валерия Алфеевского. Его дружелюбный мигрант из далекой апельсиновой страны не имел ничего общего с привычным сейчас образом Чебурашки и внешне походил на черно-белого бельчонка с небольшими ушками на макушке. Шварцману, работавшему в кукольной технике, предстояло сделать из необычного существа любимца публики всех возрастов. Художник признавался, что это было непросто, из всей компании крокодила Гены (и в целом всех своих героев) дольше всего он работал именно над Чебурашкой. Уши Чебурашки росли от эскиза к эскизу, медвежий хвостик, напротив, уменьшался, а глаза филина становились похожи на человеческие — удивленные, как у маленького ребенка. Были у Чебурашки и полноценные ножки, но оживлявшие героев кукловоды для удобства предложили их укоротить, оставив герою лишь небольшие, но устойчивые ступни.
"Мультипликаторы поддержали это "рационалистическое предложение". Мы так и сделали. Директор нашего объединения Иосиф Боярский был в обмороке. Многое из уже сделанного пришлось переделывать, мы могли выбиться из графика работы. Тем не менее мы решились. Походка Чебурашки стала еще больше малышовой, неуклюжей. Вот так и появился на свет наш Чебурашка. И родиться он мог только здесь, на "Союзмультфильме", в этой семье", — рассказывал Шварцман в интервью кинокритику Ларисе Малюковой.
Экранизация Качанова и Шварцмана вышла в 1969 году, из зверька Чебурашка превратился в человеческого детеныша, разбивающего сердца только одним своим трогательным взглядом. Всего в оригинальной мультипликационной серии четыре фильма, а книжная серия Успенского разрослась до восьми книг и стала классикой детской литературы. По мнению создателей, Чебурашка близок огромному числу людей благодаря сочетающейся в нем необычности, трогательности и легкой грусти. Герой отличается от большинства привычных энергичных персонажей мультипликации: в нем сочетаются скромная простота, просветленное одиночество и мягкая грусть — один из известных принципов японской эстетики. Возможно, именно поэтому Япония стала второй после России страной с самыми преданными фанатами Чебурашки.
Konnichiwa, Чеби
В 1970-х годах "голубой вагон" сделал остановку в Японии, где впервые Чебурашка появился вместе с переведенной писательницей Хироко Кодзимой книгой Успенского. Позже Шварцман во время командировки в США подарил копию кукольного Чебурашки актеру Олегу Видову, который был его переводчиком, когда тот получал Хрустальную звезду "Голливуд — детям". Еще позже кукла отправилась вместе с Видовым в Токио, куда он приехал прокатывать отечественные фильмы. Советский покемон мгновенно завоевал любовь японцев: в стране выпустили несколько мультфильмов (некоторые даже показали в России), открылось кафе "Чебурашка", в продажу поступили товары с его изображением, а из Москвы вместо магнитов в качестве сувенира просили везти плюшевых чебурашек. В 2010 году вышла первая часть кукольного сериала Макото Накамуры, который стал продолжением советского хита Шварцмана и Качанова.
"Особенно наш ушастый зверь неизвестной породы приглянулся японским женщинам. Жизнь у них хлопотная, а простосердечный, обаятельный малыш, которого там ласково называли Чеби, отвлекал от суеты, напоминая им маленького ребенка, дарил тепло, домашний покой. Поэтому японцы продолжили тот цикл, который мы делали с Качановым. Они изучили буквально по косточкам и разобрали по кадрам все наши фильмы, старались свои серии делать в том же фарватере, с тем же чувством тепла и добра. В Японии трепетно относятся к творчеству не только Юрия Норштейна, но и Льва Атаманова и Романа Качанова, досконально его изучают", — вспоминал Шварцман.
Чебурашка в 2023 году
Сейчас Чебурашка снова на волне популярности, россияне снова скупают книги о любимом герое и игрушки с его изображением. Причина — выход одноименного полнометражного фильма режиссера Дмитрия Дьяченко. Советский Чебурашка разговаривал голосом Клары Румянцевой, нынешний — в озвучке Ольги Кузьминой. Картина стартовала в кинотеатрах 1 января 2023 года и спустя 10 дней стала самой кассовой за всю историю отечественного проката, переживающего непростые времена после ухода в 2022 году из России крупных западных студий. Говорить о восстановлении кинопроката пока рано, но "Чебурашка" вернул семейную аудиторию в залы и собрал более 6,7 млрд рублей при бюджете в 850 млн рублей.
"Секрет популярности Чебурашки — в невероятной человечности созданного более 50 лет назад анимационного образа "странной, безымянной игрушки". По сути, это не просто персонаж, это состояние, которое знакомо каждому из нас, когда мы попадаем в новые для себя обстоятельства и заново открываем этот мир. Именно в этом, на мой взгляд, и состоит тайна "вечной молодости" Чебурашки", — сказала председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.
Юлия Фролова