Чебурашке — 57 лет: в чем тайна его "вечной молодости"?

Он был когда-то странной игрушкой безымянной, а сегодня — любимый уже не одним поколением россиян анимационный персонаж. Он не похож ни на кого, но при этом близок каждому. Он спас от одиночества интеллигентного крокодила Гену, был талисманом олимпийской сборной России в Афинах и даже слетал в космос в качестве индикатора невесомости. Все это про Чебурашку — самого загадочного и доброго сказочного героя, вечного ребенка, которому накануне исполнилось 57 лет

Как Успенский придумал Чебурашку?

​​​​​​Кажется, нет в России человека, кто бы не слышал о Чебурашке. Одного из самых трогательных сказочных героев нашли в коробке с импортными апельсинами в 1966 году. Тогда издательство "Детская литература" выпустило повесть "Крокодил Гена и его друзья" — первую книгу на тот момент еще начинающего детского писателя Эдуарда Успенского и первое произведение из вселенной Чебурашки, крокодила Гены и старухи Шапокляк. Сегодня официальным днем рождения Чебурашки считается 20 августа.

Неизвестный науке зверь с коричневой шерстью, большими вытаращенными глазами и коротким пушистым хвостом — таким впервые представил Чебурашку читателям Успенский. При этом версий о происхождении героя у самого писателя было несколько. Так, в предисловии к книге Успенский писал, что Чебурашка — это бракованная игрушка со странной внешностью, с которой в детстве он боялся оставаться в одной комнате. О том, что родина Чебурашки — жаркие тропики, будущему писателю подсказали его родители.

Чебурашку сделали на игрушечной фабрике, но сделали так плохо, что невозможно было сказать, кто же он такой: заяц, собака, кошка или вообще австралийский кенгуру? Глаза у него были большие и желтые, как у филина, голова круглая, заячья, а хвост коротенький и пушистый, такой, какой бывает обычно у маленьких медвежат. <…> Но постепенно я привык к его странной внешности, подружился с ним и стал любить его не меньше, чем резинового крокодила Гену и пластмассовую куклу Галю Эдуард Успенский писатель

Только спустя 40 лет после выхода первого издания в одном из интервью Успенский рассказал, что версию с игрушкой, изложенную во "Вступлении, которое можно и не читать" он сочинил специально для детей. По другой легенде, на создание Чебурашки писателя вдохновил случай в гостях у его друга. Маленькая дочка приятеля Успенского, примеряя явно не по размеру пушистую шубу, постоянно падала. После очередного падения родитель воскликнул: "Опять ты чебурахнулась!" Глагол чебурахнуть, который толковый словарь Владимира Даля трактует как "упасть", "грохнуться" и "опрокинуть с громом", и заложил основу характера будущего героя — не сидящего на месте и попадающего в приключения.

"Он сидел, сидел, смотрел по сторонам, а потом взял да и чебурахнулся со стола на стул. Но и на стуле он долго не усидел — чебурахнулся снова. На пол.

— Фу-ты, Чебурашка какой! — сказал про него директор магазина. — Совсем не может сидеть на месте!

Так наш зверек и узнал, что его имя — Чебурашка" (отрывок из повести "Крокодил Гена и его друзья")

Примечательно, что никакого Чебурашки могло и не быть вовсе, советские цензоры не хотели выпускать книгу Успенского в печать. Критике, в частности, подверглись заморское происхождение Чебурашки и инициатива Гены искать друзей по объявлению — в СССР от одиночества не страдали. Однако после долгожданного выпуска Чебурашку уже было не остановить, издание попало на "Союзмультфильм".

Со страниц на экраны

Дорогу на телеэкраны Чебурашке проложил еще один случай с детьми в гостях. Считается, что у Чебурашки два папы. Первый — Успенский, второй — художник-мультипликатор Леонид Шварцман, создавший канонический образ героя. В конце 1960-х годов режиссер анимационных фильмов Роман Качанов пришел к будущей легенде киностудии "Союзмультфильм" с книжкой Успенского в руках и задачей перенести Чебурашку и компанию со страниц на экраны. Накануне в гостях у журналиста Алексея Аджубея — зятя Никиты Хрущева — Качанов увидел, как дети в доме не отрываются от страниц с историей про крокодила Гену и его друзей.

В книге Успенского Чебурашка был представлен видением художника-иллюстратора Валерия Алфеевского. Его дружелюбный мигрант из далекой апельсиновой страны не имел ничего общего с привычным сейчас образом Чебурашки и внешне походил на черно-белого бельчонка с небольшими ушками на макушке. Шварцману, работавшему в кукольной технике, предстояло сделать из необычного существа любимца публики всех возрастов. Художник признавался, что это было непросто, из всей компании крокодила Гены (и в целом всех своих героев) дольше всего он работал именно над Чебурашкой. Уши Чебурашки росли от эскиза к эскизу, медвежий хвостик, напротив, уменьшался, а глаза филина становились похожи на человеческие — удивленные, как у маленького ребенка. Были у Чебурашки и полноценные ножки, но оживлявшие героев кукловоды для удобства предложили их укоротить, оставив герою лишь небольшие, но устойчивые ступни.

"Мультипликаторы поддержали это "рационалистическое предложение". Мы так и сделали. Директор нашего объединения Иосиф Боярский был в обмороке. Многое из уже сделанного пришлось переделывать, мы могли выбиться из графика работы. Тем не менее мы решились. Походка Чебурашки стала еще больше малышовой, неуклюжей. Вот так и появился на свет наш Чебурашка. И родиться он мог только здесь, на "Союзмультфильме", в этой семье", — рассказывал Шварцман в интервью кинокритику Ларисе Малюковой.

Экранизация Качанова и Шварцмана вышла в 1969 году, из зверька Чебурашка превратился в человеческого детеныша, разбивающего сердца только одним своим трогательным взглядом. Всего в оригинальной мультипликационной серии четыре фильма, а книжная серия Успенского разрослась до восьми книг и стала классикой детской литературы. По мнению создателей, Чебурашка близок огромному числу людей благодаря сочетающейся в нем необычности, трогательности и легкой грусти. Герой отличается от большинства привычных энергичных персонажей мультипликации: в нем сочетаются скромная простота, просветленное одиночество и мягкая грусть — один из известных принципов японской эстетики. Возможно, именно поэтому Япония стала второй после России страной с самыми преданными фанатами Чебурашки.

Konnichiwa, Чеби

В 1970-х годах "голубой вагон" сделал остановку в Японии, где впервые Чебурашка появился вместе с переведенной писательницей Хироко Кодзимой книгой Успенского. Позже Шварцман во время командировки в США подарил копию кукольного Чебурашки актеру Олегу Видову, который был его переводчиком, когда тот получал Хрустальную звезду "Голливуд — детям". Еще позже кукла отправилась вместе с Видовым в Токио, куда он приехал прокатывать отечественные фильмы. Советский покемон мгновенно завоевал любовь японцев: в стране выпустили несколько мультфильмов (некоторые даже показали в России), открылось кафе "Чебурашка", в продажу поступили товары с его изображением, а из Москвы вместо магнитов в качестве сувенира просили везти плюшевых чебурашек. В 2010 году вышла первая часть кукольного сериала Макото Накамуры, который стал продолжением советского хита Шварцмана и Качанова.

"Особенно наш ушастый зверь неизвестной породы приглянулся японским женщинам. Жизнь у них хлопотная, а простосердечный, обаятельный малыш, которого там ласково называли Чеби, отвлекал от суеты, напоминая им маленького ребенка, дарил тепло, домашний покой. Поэтому японцы продолжили тот цикл, который мы делали с Качановым. Они изучили буквально по косточкам и разобрали по кадрам все наши фильмы, старались свои серии делать в том же фарватере, с тем же чувством тепла и добра. В Японии трепетно относятся к творчеству не только Юрия Норштейна, но и Льва Атаманова и Романа Качанова, досконально его изучают", — вспоминал Шварцман.

Чебурашка в 2023 году

Сейчас Чебурашка снова на волне популярности, россияне снова скупают книги о любимом герое и игрушки с его изображением. Причина — выход одноименного полнометражного фильма режиссера Дмитрия Дьяченко. Советский Чебурашка разговаривал голосом Клары Румянцевой, нынешний — в озвучке Ольги Кузьминой. Картина стартовала в кинотеатрах 1 января 2023 года и спустя 10 дней стала самой кассовой за всю историю отечественного проката, переживающего непростые времена после ухода в 2022 году из России крупных западных студий. Говорить о восстановлении кинопроката пока рано, но "Чебурашка" вернул семейную аудиторию в залы и собрал более 6,7 млрд рублей при бюджете в 850 млн рублей.

"Секрет популярности Чебурашки — в невероятной человечности созданного более 50 лет назад анимационного образа "странной, безымянной игрушки". По сути, это не просто персонаж, это состояние, которое знакомо каждому из нас, когда мы попадаем в новые для себя обстоятельства и заново открываем этот мир. Именно в этом, на мой взгляд, и состоит тайна "вечной молодости" Чебурашки", — сказала председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

Юлия Фролова