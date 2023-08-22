Русский музей принял на реставрацию поврежденные украинской ракетой экспонаты из Таганрога

Главный хранитель музея Ольга Бабина сообщила, что в Санкт-Петербург для восстановления прибыли 22 произведения живописи, графики и скульптуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Русский музей в течение полугода выполнит реставрацию 22 экспонатов Таганрогского художественного музея, поврежденных в результате ЧП с украинской ракетой 28 июля. Пострадавшие экспонаты, среди которых произведения живописи, скульптуры и графики, доставлены в Русский музей, передает корр. ТАСС.

"Основой собрания Таганрогского художественного музея является коллекция выдающихся русских художников рубежа XIX-XX веков. К сожалению, именно эта экспозиция, которая в Таганрогском музее называлась "Золотые имена Серебряного века" пострадала более всего. Русский музей не остался безучастным, мы мгновенно связались с нашими коллегами, наши сотрудники и реставраторы съездили и сделали обследование с помощью мобильной лаборатории. В результате этого обследования принято решение не реставрировать работы на месте, а привезти все картины в Русский музей, что сегодня и сделано, для того, чтобы здесь состоялась научная художественная полноценная реставрация", - сообщила журналистам генеральный директор Русского музея Алла Манилова во время распаковки прибывших экспонатов.

Как уточнила главный хранитель Русского музея Ольга Бабина, в Санкт-Петербург из Таганрога прибыли 22 произведения живописи, графики и скульптуры, которые будут исследованы и отреставрированы в стационарных условиях. Часть работ по консервации была выполнена до транспортировки. Ранее директор ГБУК РО "Таганрогский художественный музей" Тамара Пугач сообщала, что повреждения от осколков ракеты получили 22 экспоната, включая произведения Николая Рериха, Зинаиды Серебряковой, Валентина Серова, Виктора Борисова-Мусатова.

По словам Бабиной, у музейных предметов повреждения разной сложности, наибольшее беспокойство вызывает графика на бумаге; на живописных работах есть глубокие прорывы, осыпи, скульптура раскололась на две части. "Планируем, что в течение полугода будет выполнена реставрация этих предметов, и по договоренности с Таганрогом сделаем выставку этих шедевров", - сообщила главный хранитель Русского музея.

Как отметила Манилова, финансирование реставрации по договоренности с Русским музеем взял на себя "Газпром".

Музей в Таганроге

Собрание Таганрогского художественного музея считается одним из интереснейших на Юге России. В создании художественного музея в Таганроге принимал участие А. П. Чехов, при содействии которого в конце XIX века Петербургская академия художеств передала в коллекцию более 40 картин и этюдов известных русских художников. На сегодня в фондах музея насчитывается около 7 тыс. произведений живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства. Музей располагается в старинном особняке - памятнике архитектуры середины XIX века.