В Петербурге театр Касаткиной и Василева покажет четыре классических балета

Зрители смогут увидеть постановки "Спартак", "Дон Кихот", "Жизель" и "Ромео и Джульетта"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Гастроли в Петербурге открывает Государственный академический театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева. Именитой труппе на четыре дня предоставлена сцена Александринского театра, где москвичи покажут четыре постановки.

"В Александринском театре мы выступаем впервые и это, конечно, большая удача, что мы сможем показать наши спектакли на старейшей в России театральной сцене", - сказала журналистам Касаткина.

Серия показов откроется балетом "Спартак" на музыку Арама Хачатуряна, которого хореографы знали лично. Их версия почти наполовину состоит из музыки, не использованной в прежних постановках. Затем будут показаны "Дон Кихот" Людвига Минкуса, "Жизель" Адольфа Адана и "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева - та авторская классика, драматургия которой приближена к современному зрителю.

Для народной артистки РСФСР Наталии Касаткиной приезд в Петербург - событие по-особому значимое, потому что именно этот город в 70-е годы прошлого века открыл москвичей Касаткину и Василева как ярких хореографов нового поколения. Здесь на сцене Кировского (ныне Мариинского) театра ими были осуществлены постановки трех спектаклей на музыку Андрея Петрова - балетов "Сотворение мира" (1971) и "Пушкин. Размышления о поэте" (`1979) и оперы "Петр I" (1975), где Касаткина и Василев выступили не только режиссерами-постановщиками, но и авторами либретто.

Гастроли москвичей завершатся 27 августа.