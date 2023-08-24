Создатели мультсериала "Бодо Бородо" выпустили новый проект "Ася и Вася" о жизни в деревне

С 24 августа новый сериал можно посмотреть в онлайн-кинотеатре "Иви", на YouTube-канале и группе во "ВКонтакте" ГК "Рики"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Создатели российского мультсериала "Бодо Бородо" выпустили новый анимационный проект "Ася и Вася", рассказывающий о приключениях двух друзей в деревне Кузнечики. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе группы компаний (ГК) "Рики".

"Проект получился очень честным, мы показываем детям, как доят коз, рассказываем, что в мире есть хищники, не боимся говорить с детьми ни о старости, ни о грусти родителей от момента расставания с их детьми. Мы показываем жизнь, как она есть. Ведь дети ценят честность и, мы надеемся, что они с огромным интересом будут смотреть наш сериал", - привели в пресс-службе слова продюсера проекта Десиславы Медковой.

С 24 августа новый сериал можно посмотреть в онлайн-кинотеатре "Иви", на YouTube-канале и группе во "ВКонтакте" ГК "Рики". В основе сюжета лучшие друзья - 5-летние Ася и Вася. Ася - городская девочка, которая переехала с родителями в деревню, а Вася - деревенский мальчик, живущий на ферме вместе с мамой. В каждой серии ребята будут знакомиться с новыми животными, насекомыми и растениями, учиться общаться с миром природы и друг с другом.

"Зрители, вместе с главными героями, смогут ощутить тепло весеннего солнца, шорох травы, пение птиц, шепот листьев и стрекот кузнечиков. Хочется отдельно отметить, что "Ася и Вася" уже был презентован в ряде профессиональных фестивалей и получил высокие оценки от экспертов индустрии. Зрителей ждут интересные приключения, удивительные открытия и новые друзья", - привели в пресс-службе слова генерального продюсера ГК "Рики" Юлии Николаевой.

Проект создан при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Института развития интернета (АНО "ИРИ") и ориентирован на зрительскую аудиторию от 2 до 7 лет.