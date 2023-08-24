Эрмитаж пополнил свое собрание фламандской живописи картиной XVII века

Музей приобрел картину «Царица Савская перед царём Соломоном», предположительно, авторства Артуса Волфорта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж приобрел в свою коллекцию фламандской живописи XVII века картину "Царица Савская перед царем Соломоном", написанную, предположительно, художником Артусом Волфортом. Об этом сообщается в публикации на официальном сайте музея.

"В 2023 году для эрмитажного собрания фламандской живописи XVII века была приобретена картина "Царица Савская перед царем Соломоном", предположительно, авторства Артуса Волфорта", - говорится в сообщении.

Как отметили представители музея, в собрании Эрмитажа до сих пор не было живописных работ Артуса Волфорта. Приобретенная картина стала существенным дополнением к коллекции фламандских мастеров "исторической" живописи эпохи Рубенса. После необходимой реставрации полотно займет место на экспозиции музея.

Артус Волфорт (1581-1641) - крупный фламандский живописец, создававший картины в основном на религиозные и мифологические сюжеты. Ученые причисляют его к последователям Рубенса. После смерти художника его имя надолго было забыто - вплоть до конца 1970-х годов. Его работы приписывали другим мастерам - Якобу Йордансу, Абрахаму Янсенсу, Отто Вениусу, а иногда даже причисляли к юношеским произведениям Рубенса. Теперь заново атрибутированные картины Волфорта хранятся во многих европейских музеях, отметили в Эрмитаже.