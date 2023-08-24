В Ульяновске танцевальный перфоманс открыл Международный фестиваль искусств "Аркадия"

В пресс-службе министерства искусства и культурной политики региона сообщили, что культурная программа мероприятия разделена на две части

УЛЬЯНОВСК, 24 августа. /ТАСС/. Международный фестиваль искусств "Аркадия" открылся в Ульяновске 24 августа танцевальным перфомансом. Как сообщили журналистам в пресс-службе министерства искусства и культурной политики региона, всего в программу фестиваля включено более 300 событий.

"Культурная программа фестиваля разделена на две части. Первая из них пройдет с 24 по 27 августа, вторая - с 1 по 3 сентября. Всего в программе мероприятия более 300 событий", - рассказали в пресс-службе.

В первой части фестиваля гости смогут посетить концерты музыкальных групп из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Ульяновска. Местные музыкальные группы представят свое творчество в различных жанрах на шоукейсе "Аркадия. Music". Участники фестиваля также познакомятся с экспериментальной электронной музыкой и посетят серию кинопоказов. По словам директора Ульяновского областного художественного музея Анны Карвалейру, все желающие также смогут принять участие в создании десятиметрового вязаного ковра вместе с участницей фестиваля Ульяной Розиной.

С 26 августа начнет свою работу книжный маркет независимых издательств из разных регионов России. Представители креативных городов ЮНЕСКО подготовили отдельную программу по литературе и издательскому делу. Запланированы лекции, мастер-классы, дискуссии и презентации книг от ведущих издательств. В программе есть и детская образовательная программа "Лаборатория иллюстраторов", а также мастерская молодого писателя "Платиновый век".

Вторая часть фестиваля будет посвящена мероприятиям XIII Международной ассамблеи художников "Пластовская осень". В этом году она посвящена 130-летию со дня рождения знаменитого живописца Аркадия Пластова. В программе ассамблеи международный пленэр на родине Пластова - в селе Прислониха Ульяновской области. Еще одним событием этой части программы станет международная конференция "Создание экспозиции в современном музее". В эти дни для жителей и гостей региона будут работать выставка работ Аркадия Пластова из Государственной Третьяковской галереи и экспозиция "Предмет. Образ. Смысл. Западноевропейский натюрморт XVII-XIX вв." представительства Пушкинского музея в Ульяновске.

Фестиваль завершит вручение молодежной региональной премии имени Д. И. Архангельского и международной премии в области изобразительного искусства имени Аркадия Пластова.