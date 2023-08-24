В Калининграде театр Маяковского спектаклем открыл фестиваль "Балтийские сезоны"

Участниками мероприятия также стали московский театр "Студия театрального искусства" и Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета

КАЛИНИНГРАД, 24 августа. /ТАСС/. Московский академический театр имени Маяковского открыл XX фестиваль искусств "Балтийские сезоны" в Калининграде. На главной сцене областного драматического театра представлена комедия "Бешеные деньги" с участием народной артистки РСФСР Светланы Немоляевой.

"Один из старейших и ведущих драматических театров Москвы - академический театр имени Владимира Маяковского открыл юбилейный, 20-й по счету, фестиваль "Балтийские сезоны" комедией одержимости "Бешеные деньги" по драматургии Александра Островского. Премьера спектакля состоялась 7 апреля 2017 года и была приурочена к юбилею народной артистки РСФСР Светланы Немоляевой, которая и сегодня на сцене в главной роли", - сказала ТАСС Лидия Пименова - пресс-секретарь Калининградского облдрамтеатра, отметив, что все билеты на спектакли "маяковки" были распроданы задолго до начала фестиваля.

На пресс-конференции директор театра имени Маяковского Екатерина Лапшина заметила, что на фестиваль театр привез одни из лучших спектаклей своего репертуара. Принципиально важно, сказала Лапшина то, что у театра им. Маяковского "нет понятий гастрольные версии спектакля и гастрольные декорации, калининградский зритель увидит то же, что видит наш московский зритель". Это своеобразный "знак качества театра".

Шесть спектаклей - девять показов

Помимо театра им. Маяковского участниками "Балтийских сезонов - 2023" стали столичный театр "Студия театрального искусства" и Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета. Они представят шесть спектаклей из своего репертуара, которые будут показаны на калининградской сцене девять раз.

"Студия театрального искусства", которой руководит Сергей Женовач, впервые выступит на "Балтийских сезонах". Зрители увидят два спектакля из репертуара коллектива, и оба дважды, это - "Игроки" по Николаю Гоголю и "Старуха" по Даниилу Хармсу. Еще один новичок фестиваля - Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета. В завершение "Балтийских сезонов", 17 и 18 сентября, будут представлены публике спектакли этого коллектива - "Бесы" по одноименному роману Федра Достоевского и "Мертвые души" по мотивам произведений Николая Гоголя.

О проекте

Фестиваль искусств "Балтийские сезоны" был впервые проведен в 2004 году. Крупномасштабный культурный проект проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Калининградской области, регионального министерства по культуре и туризму и АНО "Фестивальная дирекция".

За всю историю фестиваля в нем приняли участие 88 ведущих российских и зарубежных художественных коллективов и более 5 тыс. артистов. Их выступления увидели более 200 тыс. зрителей.