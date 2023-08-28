Новое или хорошо забытое старое: что покажут в новом телесезоне российские каналы

Знакомство с отечественными брендами на Первом канале, новые форматы на “России”, возвращение семьи Букиных на ТНТ и “Папиных дочек” на СТС — российские вещатели подготовили для зрителей много сюрпризов. О том, что смотреть на ТВ в новом телесезоне, рассказали ТАСС крупнейшие каналы.

Российские предприниматели и новые союзы на Первом

Уже в сентябре Первый канал покажет программу "Наше все", которая расскажет об отечественных брендах. Телевизионный проект будет знакомить зрителей с теми, кто сегодня работает над созданием новых продуктов на российском рынке, а лучшие компании-производители по итогам года будут награждены премией. "В прошлом году, когда мир стал другим, возникла замечательная возможность обратить взоры сограждан на Родину. Мы долго сидели за железным занавесом, люди, которые на протяжении 30 лет наслаждались открытым миром и про страну забыли. <...> Сегодня на подходе еще несколько программ, которые обращены "внутрь себя“, — рассказывал ранее на Петербургском международном экономическом форуме гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Также зрителей ждут обновленные форматы популярных шоу — "Давай поженимся" и "Голос". Так, свадебное ток-шоу с Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой возвращается в эфир уже 28 августа, рассказывали ранее ТАСС в пресс-службе канала. Оно будет сниматься в обновленной студии, а у ведущих появится виртуальный помощник, который будет давать советы и прогнозы относительно возможных союзов.

Музыкальное шоу "Голос" в новом сезоне выйдет под названием "Голос. Уже не дети" в формате "Все звезды" (All Stars), анонсировали на Первом. Участие в нем примут те, кто уже появлялся в любом из десяти прошедших сезонов детского "Голоса". Наставниками выступят Дима Билан, Пелагея, Полина Гагарина и Егор Крид, а вести проект будет Яна Чурикова. Увидят зрители и второй сезон шоу "Фантастика", подробности о нем телеканал пока не раскрывает.

Новые шоу и сериалы на “России”

Телеканал "Россия" покажет сразу несколько новых шоу, сообщили в пресс-службе. Так, актер Дмитрий Харатьян и певица Юта будут вести программу "Наши", которая расскажет о судьбах жителей новых регионов РФ. Участники передачи постараются ответить — что изменилось в жизни людей на новых территориях после того, как они стали гражданами России, как они интегрируются в жизнь большой страны, какие перед ними открываются возможности. "Ответы на эти и многие другие вопросы, а также истории подвигов и потерь, встреч и разлук, поиска и спасения — в новой программе "Наши", — говорится в сообщении канала, предоставленном по запросу агентства.

Дмитрий Шепелев в новом сезоне на “России” выступит ведущим передачи под названием "В кругу друзей". "Новое развлекательное шоу на телеканале "Россия". Известные гости приходят в студию со своими питомцами и рассказывают о том, какие сюрпризы каждый день им преподносят их четвероногие и пернатые члены семьи", — рассказали в пресс-службе канала.

Готовятся к выходу и свежие выпуски вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" и Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица", а также юмористического скетч-шоу “Истории большой страны”.

В предстоящем телесезоне на "России" выйдут сразу несколько новых сериалов. Например, "Алла, такси!" со Светланой Колпаковой, Маратом Башаровым и Романом Мадяновым расскажет о жизни женщины, которая устраивается на работу в таксопарк после расставания с мужем-дальнобойщиком. Сериал "Васнецова" с Анной Михалковой, Полиной Кутеповой и Всеволодом Болдиным покажет будни майора полиции Вероники Васнецовой, которая возвращается на службу после 10-летнего перерыва, а "Доктор Краснов" с Игорем Петренко и Ольгой Красько — историю врача, потерявшего память. Кроме того, в эфире покажут исторический сериал "Екатерина. Фавориты", в котором снялись Марина Александрова, Владимир Яглыч, Павел Табаков, Анна Ковальчук, Дмитрий Астрахан и другие.

Юбилейный сезон на НТВ

Для телеканала НТВ этот телевизионный сезон станет юбилейным — в октябре ему исполнится 30 лет, напомнили в пресс-службе вещателя. С 3 сентября в эфире будут показывать международный вокальный проект "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей. В ноябре НТВ представит продолжение музыкального проекта "Суперстар!" с Вадимом Такменевым и Лолитой в роли ведущих, а также второй сезон шоу "Аватар", где на сцену вновь выйдут цифровые герои.

"Осенью линейку программ НТВ также пополнит новое тревел-шоу "Попутчик". Его ведущий отправится в путешествие по разным городам и странам вместе с попутчиком, стать которым может любой телезритель", — рассказали на НТВ. Далее канал покажет премьеру комедийного детектива "Запасный выход" с Юрием Стояновым и Романом Мадяновым, действие которого развернется в судебно-медицинском морге провинциальной больницы.

Кадр из сериала "Страх над Невой" © Телеканал НТВ

Поклонники исторических детективов смогут посмотреть "Страх над Невой", действие которого проходит в Ленинграде 1967 года, сериал "ГДР" о событиях времен падения Берлинской стены, и детективную драму "10 дней до весны", в основу которой легли реальные события 2014 года.

Знакомство с Арктикой на ОТР

Телеканал Общественное телевидение России в новом сезоне запускает масштабный проект "Северный морской путь" и покажет более 20 документальных фильмов об Арктике. Автор идеи — генеральный директор ОТР Виталий Игнатенко, который сам много писал о людях Арктики. "Съемки проекта проходили на борту трех поколений отечественных атомных ледоколов. Зрители увидят фильмы, посвященные изучению Северного ледовитого океана, добыче полезных ископаемых, транспортировке грузов, а также жизни небольших городов, которые начинают быстро расти", — рассказали в пресс-службе канала.

В рамках цикла об истории освоения Арктики и создания Северного морского пути расскажут капитаны ледоколов и грузовых судов, работники портов, ученые, шахтеры. Особое внимание уделено людям Арктики — коренным местным народностям, морякам, портовым работникам, кораблестроителям — они расскажут о жизни за полярным кругом, о том, что помогает переживать суровые зимы, об особенностях работы в сильный мороз и много другое.

История освоения Арктики также будет отражена в документальных фильмах Леонида Млечина, которые выйдут на ОТР в новом сезоне. В одном он расскажет об истории спасения экспедиций исследователей Арктики, другая картина посвящена операции по спасению людей с затонувшего в Чукотском море парохода "Челюскин" в 1934 году. Героями третьего фильма станут полярные летчики.

ТНТ и СТС вернут на экраны любимых звезд

Одной из главных премьер сезона 2023-2024 на ТНТ станет юмористическое шоу "Лига городов", производством которого занимаются телеканал ТНТ и компания — организатор игр КВН "АМиК". Это юмористический командный баттл, в котором на кону стоит приз в размере 10 млн рублей.

Еще одной премьерой станет музыкальное шоу пародий "Ярче звезд", где будут показаны перевоплощения обычных людей в суперзвезд — тот, кто сделает это убедительнее остальных, получит денежный приз. Кроме того, на экраны выйдут "Новые Звезды в Африке", и возобновится после перерыва шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших".

"К Новому году мы покажем фантазию на тему "Иван Васильевич меняет профессию" — хотим, чтобы зрители привыкли включать ТНТ на Новый год. Мы прислушиваемся к зрителю, поэтому возвращаем на канал любимых и проверенных временем звезд. Зрители просили Гарика Мартиросяна, Михаила Галустяна, Сергея Светлакова — они снова с нами. В планах — съемки нового сериала о знаменитой семье Букиных, которая вернется на ТНТ после более чем 10-летнего перерыва. Вернется второй сезон продолжения "Универа" под названием "Универ. 13 лет спустя", и в разработке еще одна новая история на базе этой многолетней франшизы", — рассказал генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов.

Кадр со съемок сериала "Папины дочки. Новые" © Онлайн-кинотеатр START/ телеканал СТС

Вернуть на экраны знакомых зрителям героев в новом сезоне планирует и телеканал СТС, который уже завершил съемки сериала "Папины дочки. Новые". В эфир сериал выйдет уже осенью, к съемкам в нем вернулись актеры Андрей Леонов, Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Екатерина Старшова, Нонна Гришаева, Александр Олешко и Татьяна Орлова. "В продолжении "Папиных дочек" проклятие Васнецовых настигает Веника (Филипп Бледный). В очередную годовщину свадьбы Даша (Анастасия Сиваева) сбегает из дома, оставляя мужу прощальное письмо, обручальное кольцо и четырех дочерей. Вениамину придется прожить опыт Васнецова-старшего (Андрей Леонов) и научиться быть для девочек одновременно мамой, папой и другом. А помогут ему в этом родственники и старые друзья семьи", — рассказали в пресс-службе вещателя. Роли дочек Веника исполнили Ева Смирнова ("Вампиры средней полосы", "Чебурашка"), Вита Корниенко ("Вампиры средней полосы", "Лучше, чем люди"), Полина Айнутдинова ("Здоровый человек") и Полина Денисова ("Два отца и два сына").

© YouTube / СТС

Также канал запланировал показ музыкальной драмы "Плакса", шоураннером которой выступает Сергей Жуков. Главную роль — певицы Маши, столкнувшейся с буллингом сверстников, — исполняет 15-летняя Ника Жукова. "Будут два классных трека Вани Дмитриенко, версии хитов Цоя и "Сектора Газа" и много моего материала. Мы записали двенадцать песен, которые в результате превратятся в альбом группы "Плакса", — привели на СТС слова Сергея Жукова.

Кроме того, на канале уже запустилась обновленная тревел-линейка, в которую вошли сразу три тематических шоу. В новых выпусках "Inтуристов" ведущие Мария Горбань и Алексей Кривеня побывают в Тамани, Архангельске, Суздале, Владимире и Ярославле. Ведущий программы "100 мест, где поесть" ресторатор Александр Белькович отправится в Сочи, Башкирию, Дагестан, Переславль-Залесский, Тюмень, Удмуртию, Новосибирск, Ярославль и другие города и регионы, чтобы составить гастрономическую карту страны. Спустя три года на канал также вернется мейковер-шоу "Рогов в городе", в котором стилист Александр Рогов отправится в турне по стране, чтобы при помощи местных специалистов менять гардеробы зрительниц и их жизни.

Кинематограф Ирана на “Россия-Культура” и турецкий сериал на “Dомашнем”

На телеканале "Россия-Культура" в сезоне 2023-2024 состоятся премьеры новых сезонов проектов "Большая опера" и "Большой балет". Сентябрь также откроется премьерой нового сезона детского танцевального конкурса, лауреата премии "ТЭФИ-Kids" — "Большие и маленькие". Новая документальная лента "Театр на линии фронта" расскажет об истории и сегодняшнем дне Донецкого государственного академического театра оперы и балета, а рубрика "Портрет поколения" представит новое кино познакомит с кино в регионах России — через работы молодых кинематографистов Татарстана, Башкортостана, Бурятии, Якутии, Кабардино-Балкарии.

"Еще одна большая премьера — цикл "Мировое кино". В центре внимания — кинематографии, которые находились за рамками коммерческого мейнстрима. Это попытка рассмотреть мир через призму национальных культур и разных мировоззрений. Начинаем с кинематографа Ирана", — рассказали в пресс-службе канала.

Канал "ТВ-Центр" откроет осенний ТВ-сезон продолжением проекта "Доктор Иванов", а также двумя новыми сезонами "Соколова подозревает всех". Выйдут в эфир и два детектива по сценариям писательницы Виктории Платовой — "Тень Саламандры" и "Семь минус один". "Зрители смогут увидеть экранизации по роману Татьяны Устиновой — "Одна тень на двоих" с Дмитрием Пчелой в главной роли, две экранизации по произведениям Марии Вороновой — "Книжная девочка" и "Ледяное сердце Северины", а также "Тайны города М" Людмилы Мартовой", — добавили в пресс-службе.

На телеканале "Dомашний" в сентябре в вечернем прайме в эфир выйдут 100 новых 4-серийных проектов собственного производства, объединенных в линейку "Сквозь слезы к счастью". Кроме того, 9 сентября канал покажет премьеру драматического турецкого сериала "Яркое пламя".

Киноканал FAN начинает сезон с линейки китайских дорам — "Нефритовая коллекция дорам", а новый сезон киноканала "Настоящее Страшное Телевидение" откроет телевизионная премьера южнокорейского триллера "Не слышу зла". Одним из главных проектов осеннего сезона телеканала "Моя Планета" станет программа "Вне зоны доступа", в которой ведущий Миша Ронкаинен отправится в Перу, Колумбию, Казахстан, Киргизию и Узбекистан. Еще одна премьера называется "Без тормозов". Это будет путешествие по разным странам, в числе которых Новая Зеландия, Парагвай, Лаос, Ливия, Фарерские острова, Италия, Вьетнам, Тунис, Монголия, Мозамбик.

Увидят новинки и маленькие телезрители: на телеканале "Мульт" состоится премьера развивающего мультсериала "Мини-мишки" — спин-оффа популярного анимационного проекта "Ми-ми-мишки".

Александра Баландина