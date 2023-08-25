В Пскове фестиваль "Крещендо" открылся операми Пуччини и Бизе при участии Дениса Мацуева

Заключительный день мероприятия пройдет в Зеленом театре, где состоится концерт "И классика, и джаз"

ПСКОВ, 25 августа. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль "Крещендо" открылся в Пскове симфоническим гала-концертом при участии всемирно известного пианиста Дениса Мацуева: зрителям представили арию Микаэлы из оперы Бизе "Кармен", а также арию Лиу из оперы Пуччини "Турандот". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина.

"Музыкальный фестиваль "Крещендо" открылся сегодня вечером в Пскове, он проходит с участием известного пианиста Дениса Мацуева и представителей молодого поколения российских музыкантов. Зрители услышали сочинения Пуччини, Бизе, Чайковского, Рахманинова и других композиторов. Одно из самых ярких событий культурной жизни региона проводится благодаря содействию губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака", - сказала собеседница агентства.

Она также добавила, что фестиваль открылся симфоническим гала-концертом в Псковской областной филармонии, которая является главной концертной площадкой региона. Вместе с Денисом Мацуевым на сцену вышли виолончелист с мировым именем Борислав Струлев, обладательница первых премий крупнейших конкурсов в области домрового и мандолинного искусства Екатерина Мочалова и молодые лауреаты Международного конкурса имени П. И. Чайковского - пианист Сергей Давыдченко, певица Альбина Тонких и скрипач Даниил Коган.

"Вместе с ними на одну сцену поднялся 18-летний пианист Сергей Давыдченко, лауреат Международного конкурса имени П. И. Чайковского, конкурсов "Щелкунчик", "Синяя птица", концертирующий в Германии, Мексике и городах России", - уточнила собеседница агентства.

Второй, заключительный день фестиваля пройдет в Зеленом театре Пскова, где состоится концерт "И классика, и джаз". Вместе с Денисом Мацуевым выступят его партнеры по джазу - музыканты разных поколений, от совсем юных до признанных мэтров. "Важно, что фестиваль всегда преследовал не только культурную, но и социальную миссию: билеты на все мероприятия для зрителей бесплатные и в первую очередь передаются в социальные организации, работающие с ветеранами, инвалидами, пенсионерами и другими гражданами, нуждающимися в социальной поддержке", - отметила собеседница агентства.

Музыкальный фестиваль "Крещендо" - это ежегодный форум лучших представителей молодого поколения российских музыкантов. Его участниками становятся традиционно молодые, но уже всемирно известные музыканты. Хедлайнером фестиваля с момента его основания является народный артист России, лауреат Государственной премии РФ, пианист с мировым именем Денис Мацуев. Впервые в Пскове фестиваль прошел в 2009 году.