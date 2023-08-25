В Петербурге открылся IV Международный кинофестиваль Lendoc Film Festival

Зрители бесплатно смогут увидеть более 30 фильмов на нескольких площадках города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. IV Международный фестиваль нового игрового и документального кино России и стран ближнего зарубежья Lendoc Film Festival (LEFF) открылся в Петербурге фильмом "Аромат дыни в Самарканде" узбекского режиссера Али Хамраева. Об этом ТАСС сообщил директор открытой киностудии "Лендок" и МКФ LEFF Алексей Тельнов.

"Кинофестиваль открылся в Белом зале киностудии "Лендок" музыкальным выступлением Мурата Кабардокова и Клевер квартета, после зрители смогли увидеть фильм "Аромат дыни в Самарканде" узбекского режиссера Али Хамраева", - сказал он.

Тельнов напомнил, что всего с 25 по 29 августа на нескольких площадках в Петербурге зрители бесплатно смогут увидеть более 30 фильмов.

Ранее программный директор МКФ LEFF Марина Озеренчук сообщала, что в этом году будет показан 31 фильм из 12 стран, среди которых будут 10 участников основного игрового конкурса, 14 участников неигрового конкурса и еще 7 картин будут показаны в рамках внеконкурсной программы Lendoc Panorama. Кинопоказы программы фестиваля LEFF пройдут на центральных площадках Санкт-Петербурга: на киностудии "Лендок", в кинотеатрах "Аврора", "Дом кино" и "Родина", а также в киноцентре "Ленфильм".

О кинофестивале

В 2023 году Lendoc Film Festival впервые объявил международный конкурс и получил более 200 заявок из России, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Армении и Кыргызстана. Всего в конкурсные программы IV Международного кинофестиваля LEFF вошли 24 фильма, в том числе 3 мировые премьеры, 2 российские премьеры и 4 дебютные работы.

В неигровой конкурс были отобраны 14 документальных фильмов из России, Белоруссии, Кыргызстана и Таджикистана. Среди них мировые премьеры и дебютные работы выпускников ВГИК и СПБГИКИТ. В программе - работы учеников Александра Сокурова: фильмы "Vad'd'a. Мытарства" режиссера Никиты Добрынина и "Хороший доктор" режиссера Сергея Лукьянченко.